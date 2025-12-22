https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/orban-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-avrupa-ekonomisini-ezdi-1102040549.html
Orban: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar Avrupa ekonomisini ezdi
Orban: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar Avrupa ekonomisini ezdi
Macaristan Başbakanı Orban, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Avrupa ekonomisini yıktığını belirtti. 22.12.2025
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X hesabından, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya uyguladığı yaptırımları bir kez daha sert dille eleştirdi.Orban, “Brüksel, yaptırımların Rusya'yı ezeceğini vaat etmişti. Bunun yerine, Avrupa'yı ezdi. Enerji fiyatları fırladı, rekabet gücü çöktü ve Avrupa geride kalıyor. Bu, hatalı kararların bedeli” diye yazdı.Macar lider, daha fazla tırmanmaya yol açacak bir yol izlemek yerine, artık barış görüşmelerine başlamak gerektiğini kaydetti.Macaristan, petrol ve doğalgaz tedarikinde Rusya için kilit bir ortak olmaya devam ediyor. Orban daha önce Rusya'nın, Macaristan’ın güvenliğini enerji sağlayarak garanti altına aldığını dile getirmişti. Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas'a göre, Rus doğalgazını reddetmek Budapeşte'ye yaklaşık 10 milyar dolara mal olur ve ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 4'ünden fazlasının kaybına yol açacar.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek tırmandırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca vurgulamıştı. Moskova, hasım ülkelerin bu yaptırım politikasının başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu belirtmişti. Batı ülkelerindeki politikacılar ve uzmanlar de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların dünya ekonomisine büyük darbe vurduğunu belirtmişti. Rus liderine göre, Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X hesabından, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya uyguladığı yaptırımları bir kez daha sert dille eleştirdi.
Orban, “Brüksel, yaptırımların Rusya'yı ezeceğini vaat etmişti. Bunun yerine, Avrupa'yı ezdi. Enerji fiyatları fırladı, rekabet gücü çöktü ve Avrupa geride kalıyor. Bu, hatalı kararların bedeli” diye yazdı.
Macar lider, daha fazla tırmanmaya yol açacak bir yol izlemek yerine, artık barış görüşmelerine başlamak gerektiğini kaydetti.
Macaristan, petrol ve doğalgaz tedarikinde Rusya için kilit bir ortak olmaya devam ediyor. Orban daha önce Rusya'nın, Macaristan’ın güvenliğini enerji sağlayarak garanti altına aldığını dile getirmişti. Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas'a göre, Rus doğalgazını reddetmek Budapeşte'ye yaklaşık 10 milyar dolara mal olur ve ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 4'ünden fazlasının kaybına yol açacar.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek tırmandırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca vurgulamıştı. Moskova, hasım ülkelerin bu yaptırım politikasının başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu belirtmişti. Batı ülkelerindeki politikacılar ve uzmanlar de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların dünya ekonomisine büyük darbe vurduğunu belirtmişti. Rus liderine göre, Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.