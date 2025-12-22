https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/witkofftan-miamideki-ukrayna-muzakerelerine-iliskin-degerlendirme-yapiciydi-1102039863.html

Witkoff’tan Miami’deki Ukrayna müzakerelerine ilişkin değerlendirme: ‘Yapıcıydı’

Witkoff’tan Miami’deki Ukrayna müzakerelerine ilişkin değerlendirme: ‘Yapıcıydı’

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff, Rusya temsilcisi Dmitriyev ile Miami’de gerçekleşen görüşmelerin verimli ve yapıcı geçtiğini belirtti. 22.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-22T07:43+0300

2025-12-22T07:43+0300

2025-12-22T07:53+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

kirill dmitriyev

abd

miami

steve witkoff

vladimir putin

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281179_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_369820b85ac4a1c9c8e954e0c8f5b578.jpg

Rusya ve ABD temsilcileri arasında, Ukrayna krizinin barış anlaşması imzalanarak sona erdirilmesi için Miami’de iki gün süren görüşmeler sona erdi.ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmelerin ardından sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Florida'da son iki gün içinde, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna barış planının ilerletilmesi kapsamında, Amerikan heyetiyle verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi” diye yazdı.Toplantıda ABD heyetinde ayrıca Beyaz Saray yetkilisi Josh Grunbaum'un da hazır bulunduğunu belirten Witkoff, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın çözümü ve küresel güvenliğin yeniden sağlanması konusundaki çabalarına ve desteğine büyük değer verdiğini ve Ukrayna'da barışın sağlanmasına olan bağlılığının tam olduğunu vurguladı.Dmitriyev’den Moskova mesajıRusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla Miami'de yapılan görüşmelerin ardından Rusya ve ABD temsilcileri arasında olası yeni bir görüşmeye işaret etti.Dmitriyev, X paylaşımında Miami’ye teşekkür ederek, “Bir dahaki sefere Moskova'da” ifadesini kullandı.Rusya temsilcisi, Miami’de gün batımı manzarası önünde yaptığı bir fotoğrafını da paylaştı. Dmitriyev’in giydiği beyaz tişörtün üzerinde de ‘Bir dahaki sefere Moskova'da’ yazının yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzası yer alıyor. Putin, Alaska’daki görüşme sırasında ABD’li mevkidaşı Donald Trump’ı bu ifadeyle Moskova’ya davet etmişti.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Dmitriyev’in ABD ziyaretinin amacının, Washington ve Kiev temsilcileri arasında Avrupa’da yapılan görüşmelere ilişkin bilgi almak olduğunu belirtmişti.ABD’nin barış planıKasım ayı sonunda Beyaz Saray, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için bir barış girişimi üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Bu plan çerçevesinde ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner 2 Aralık’ta Moskova’yı ziyaret ederek Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.Witkoff ve Kushner geçtiğimiz haftalarda ABD planını, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle görüşmüştü. Görüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği, buna karşılık ABD temsilcilerinin Ukrayna’dan toprak tavizleri talep ettiği öne sürülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/putin-lev-tolstoy-uluslararasi-baris-odulu-takdim-torenine-katildi-1102034394.html

rusya

miami

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, abd, miami, steve witkoff, vladimir putin, donald trump