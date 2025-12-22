https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/orban-macarlarin-parasi-ukraynali-oligarklara-gitmemelidir-1102066817.html
Orban: Macarların parası Ukraynalı oligarklara gitmemelidir
Macaristan Başbakanı Orban, “Macarların parası Ukraynalı oligarkların altın kaplı banyoları için değil, kendi ülkelerinin kalkınması için harcanmalı”... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T19:53+0300
2025-12-22T19:53+0300
2025-12-22T19:53+0300
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macarların parasının Ukraynalı oligarkların altın kaplı banyoları için değil kendi ülkelerinin kalkınması için harcanması gerektiğini belirtti.Macaristan’da bir otoyolun açılış törenine katılan Orban, yaptığı konuşmada, “Macarların parasının yeri, Donbass’ta ateş altında ya da Ukraynalı oligarkların altın kaplı banyolarında olmaktan çok Macar ovasının topraklarında, dört şeritli otoyoldadır” ifadelerini kullandı.Ukrayna ve Belçika'da yolsuzluk skandallarının yankısı sürerken Macaristan sokaklarında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Vladimir Zelenskiy’in altın bir tuvalete para attığını gösteren afişler görüldü.Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım’da enerji sektörüne yönelik geniş çaplı bir operasyon yürüttüğünü açıklamış, operasyon sırasında yabancı para dolu çantaların bulunduğu fotoğrafları paylaşmıştı. Rada milletvekili Yaroslav Jeleznyak, eski enerji bakanı ve o dönem adalet bakanı olan Herman Galuşçenko ile 'Energoatom' şirketinde aramalar yapıldığını bildirmişti. Ukrayinska Pravda gazetesi, NABU’nun ayrıca Zelenskiy’nin yakın çevresinden iş insanı Timur Mindıç’ın adresine de gittiğini, ancak Mindıç’ın ülkeyi terk etmeyi başardığını yazmıştı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev'in Avrupalı vergi mükelleflerinin harcadığı para miktarının hesabını vermesini talep etmişti.
Macaristan Başbakanı Orban, “Macarların parası Ukraynalı oligarkların altın kaplı banyoları için değil, kendi ülkelerinin kalkınması için harcanmalı” açıklamasında bulundu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macarların parasının Ukraynalı oligarkların altın kaplı banyoları için değil kendi ülkelerinin kalkınması için harcanması gerektiğini belirtti.
Macaristan’da bir otoyolun açılış törenine katılan Orban, yaptığı konuşmada, “Macarların parasının yeri, Donbass’ta ateş altında ya da Ukraynalı oligarkların altın kaplı banyolarında olmaktan çok Macar ovasının topraklarında, dört şeritli otoyoldadır” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ve Belçika'da yolsuzluk skandallarının yankısı sürerken Macaristan sokaklarında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Vladimir Zelenskiy’in altın bir tuvalete para attığını gösteren afişler görüldü.
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım’da enerji sektörüne yönelik geniş çaplı bir operasyon yürüttüğünü açıklamış, operasyon sırasında yabancı para dolu çantaların bulunduğu fotoğrafları paylaşmıştı. Rada milletvekili Yaroslav Jeleznyak, eski enerji bakanı ve o dönem adalet bakanı olan Herman Galuşçenko ile 'Energoatom' şirketinde aramalar yapıldığını bildirmişti. Ukrayinska Pravda gazetesi, NABU’nun ayrıca Zelenskiy’nin yakın çevresinden iş insanı Timur Mindıç’ın adresine de gittiğini, ancak Mindıç’ın ülkeyi terk etmeyi başardığını yazmıştı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev'in Avrupalı vergi mükelleflerinin harcadığı para miktarının hesabını vermesini talep etmişti.