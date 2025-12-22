https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/orban-macarlarin-parasi-ukraynali-oligarklara-gitmemelidir-1102066817.html

Orban: Macarların parası Ukraynalı oligarklara gitmemelidir

Orban: Macarların parası Ukraynalı oligarklara gitmemelidir

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, “Macarların parası Ukraynalı oligarkların altın kaplı banyoları için değil, kendi ülkelerinin kalkınması için harcanmalı”... 22.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-22T19:53+0300

2025-12-22T19:53+0300

2025-12-22T19:53+0300

dünya

macaristan

viktor orban

para

ukraynalı

oligark

vladimir zelenskiy

peter szijjarto

donbass

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102066662_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3afaf062afbdb8eded35f773755fea46.jpg

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macarların parasının Ukraynalı oligarkların altın kaplı banyoları için değil kendi ülkelerinin kalkınması için harcanması gerektiğini belirtti.Macaristan’da bir otoyolun açılış törenine katılan Orban, yaptığı konuşmada, “Macarların parasının yeri, Donbass’ta ateş altında ya da Ukraynalı oligarkların altın kaplı banyolarında olmaktan çok Macar ovasının topraklarında, dört şeritli otoyoldadır” ifadelerini kullandı.Ukrayna ve Belçika'da yolsuzluk skandallarının yankısı sürerken Macaristan sokaklarında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Vladimir Zelenskiy’in altın bir tuvalete para attığını gösteren afişler görüldü.Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım’da enerji sektörüne yönelik geniş çaplı bir operasyon yürüttüğünü açıklamış, operasyon sırasında yabancı para dolu çantaların bulunduğu fotoğrafları paylaşmıştı. Rada milletvekili Yaroslav Jeleznyak, eski enerji bakanı ve o dönem adalet bakanı olan Herman Galuşçenko ile 'Energoatom' şirketinde aramalar yapıldığını bildirmişti. Ukrayinska Pravda gazetesi, NABU’nun ayrıca Zelenskiy’nin yakın çevresinden iş insanı Timur Mindıç’ın adresine de gittiğini, ancak Mindıç’ın ülkeyi terk etmeyi başardığını yazmıştı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev'in Avrupalı ​​vergi mükelleflerinin harcadığı para miktarının hesabını vermesini talep etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/szijjarto-von-der-leyen-doneminde-ab-daha-guvensiz-hale-geldi-1101663243.html

macaristan

donbass

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, viktor orban, para, ukraynalı, oligark, vladimir zelenskiy, peter szijjarto, donbass, ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), energoatom, avrupa, ursula von der leyen