https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/szijjarto-von-der-leyen-doneminde-ab-daha-guvensiz-hale-geldi-1101663243.html

Szijjarto: Von der Leyen döneminde AB daha güvensiz hale geldi

Szijjarto: Von der Leyen döneminde AB daha güvensiz hale geldi

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in liderliğindeki Avrupa Birliği’nin hem güvenlik hem de şeffaflık... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-09T18:06+0300

2025-12-09T18:06+0300

2025-12-09T18:06+0300

dünya

peter szijjarto

macaristan

avrupa birliği

ab

yolsuzluk

ursula von der leyen

brüksel

avrupa

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101066829_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_609fcc23d738675b47a6816f1fe62c36.png

Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, RT televizyonuna verdiği demeçte Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in liderliğindeki Avrupa Birliği’nin (AB) hem güvenlik hem de şeffaflık açısından gerilediğini belirterek, Brüksel'deki yolsuzluk ortamının, Ukrayna’daki skandalların neden soruşturulmadığını da açıkladığını vurguladı.Szijjarto, “Madam von der Leyen, Avrupa'ya herkesten daha fazla zarar verdi. Onun yönetiminde Avrupa, geçmişe kıyasla çok daha az güvenli, çok daha az rekabetçi bir yer haline geldi” dedi.Brüksel’deki yolsuzluk ikliminin AB’nin Kiev yönetiminde ortaya çıkan yolsuzluk skandalını neden görmezden geldiğini açıkladığını ifade eden Szijjarto, “Brüksel’deki yolsuzluk, neden Ukrayna’daki yolsuzluk hakkında hiçbir soruşturma başlatılmadığını açıklıyor” vurgusu yaparak, Brüksel'de yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alınan yetkililerin daha önce Macar makamlarını hukukun üstünlüğü ilkelerini ihlal etmekle suçladıklarını hatırlattı.Aralık ayı başında Avrupa Başsavcılığı’nın talimatıyla Belçika polisinin AB'nin diplomatik birimi Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) ve Avrupa Koleji'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın düzenlediği bildirilmişti. Operasyonda eski AB dış ilişkiler sorumlusu Federica Mogherini, EEAS Genel Direktörü Stefano Sannino ve bir diğer üst düzey yetkili gözaltına alınmıştı.Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım’da enerji sektörüne yönelik geniş çaplı bir operasyon yürüttüğünü açıklamış, operasyon sırasında yabancı para dolu çantaların bulunduğu fotoğrafları paylaşmıştı. Rada milletvekili Yaroslav Jeleznyak, eski enerji bakanı ve o dönem adalet bakanı olan Herman Galuşçenko ile 'Energoatom' şirketinde aramalar yapıldığını bildirmişti. Ukrayinska Pravda gazetesi, NABU’nun ayrıca Zelenskiy’nin yakın çevresinden iş insanı Timur Mindıç’ın adresine de gittiğini, ancak Mindıç’ın ülkeyi terk etmeyi başardığını yazmıştı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev'in Avrupalı ​​vergi mükelleflerinin harcadığı para miktarının hesabını vermesini talep etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/rusya-dis-istihbarat-servisi-kievdeki-kleptokratik-rejim-yeni-bir-hirsizlik-plani-hazirladi-1101649251.html

macaristan

brüksel

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

peter szijjarto, macaristan, avrupa birliği, ab, yolsuzluk, ursula von der leyen, brüksel, avrupa, ukrayna, kiev, federica mogherini, viktor orban, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)