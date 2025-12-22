https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/kayip-ogretmen-porsuk-cayinda-araniyor-1102057133.html
Kayıp öğretmen Porsuk Çayı'nda aranıyor
Kayıp öğretmen Porsuk Çayı'nda aranıyor
Sputnik Türkiye
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın bulunması için yürütülen çalışmalar, altıncı gününde devam ediyor. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T15:51+0300
2025-12-22T15:51+0300
2025-12-22T15:51+0300
türki̇ye
porsuk
kayıp
afad
türkiye
öğretmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102059096_28:0:1429:788_1920x0_80_0_0_2c7520cc43a4a06e4861415ddb289540.jpg
Eskişehir'de kayıp öğretmeni arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor.Eskişehir'de kayıp öğretmenSami Sipahi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Tuncay Arslan'ın (51), bulunması amacıyla kentin farklı noktalarında ve Porsuk Çayı çevresinde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.Porsuk Çayı'nda yürütülen arama çalışmaları kapsamında suyun debisi düşürüldü. Çayın, Gökmeydan Mahallesi mevkisinde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.Bölgede, AFAD, polis, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Sivil Arama Kurtarma Derneği (SARTEAM), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma (MEB AKUB), Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi görevlilerinden oluşan 40 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor.Bölge dronla taranıyorKıyı taraması yaparak su yüzeyinde arama çalışması gerçekleştiren ekipler dronlarla da bölgeyi tarıyor. Bot ve kanoyla suda arama çalışması yapan ekipler, sondayla su altını kontrol ediyor.Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden 16 Aralık'ta çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Tuncay Arslan için yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kayıp öğretmenin bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/piramitlerin-yakininda-anomali-bulundu-kayip-bir-portalin-izleri-olabilir-1102054212.html
türki̇ye
porsuk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102059096_203:0:1254:788_1920x0_80_0_0_2b1407415456d11c39df1ab4aa74c476.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
porsuk, kayıp, afad, türkiye, öğretmen
porsuk, kayıp, afad, türkiye, öğretmen
Kayıp öğretmen Porsuk Çayı'nda aranıyor
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın bulunması için yürütülen çalışmalar, altıncı gününde devam ediyor.
Eskişehir'de kayıp öğretmeni arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor.
Eskişehir'de kayıp öğretmen
Sami Sipahi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Tuncay Arslan'ın (51), bulunması amacıyla kentin farklı noktalarında ve Porsuk Çayı çevresinde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Porsuk Çayı'nda yürütülen arama çalışmaları kapsamında suyun debisi düşürüldü. Çayın, Gökmeydan Mahallesi mevkisinde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.
Bölgede, AFAD, polis, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Sivil Arama Kurtarma Derneği (SARTEAM), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma (MEB AKUB), Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi görevlilerinden oluşan 40 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor.
Kıyı taraması yaparak su yüzeyinde arama çalışması gerçekleştiren ekipler dronlarla da bölgeyi tarıyor. Bot ve kanoyla suda arama çalışması yapan ekipler, sondayla su altını kontrol ediyor.
Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden 16 Aralık'ta çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Tuncay Arslan için yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kayıp öğretmenin bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.