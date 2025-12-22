https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/kayip-ogretmen-porsuk-cayinda-araniyor-1102057133.html

Kayıp öğretmen Porsuk Çayı'nda aranıyor

Kayıp öğretmen Porsuk Çayı'nda aranıyor

Sputnik Türkiye

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın bulunması için yürütülen çalışmalar, altıncı gününde devam ediyor. 22.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-22T15:51+0300

2025-12-22T15:51+0300

2025-12-22T15:51+0300

türki̇ye

porsuk

kayıp

afad

türkiye

öğretmen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102059096_28:0:1429:788_1920x0_80_0_0_2c7520cc43a4a06e4861415ddb289540.jpg

Eskişehir'de kayıp öğretmeni arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor.Eskişehir'de kayıp öğretmenSami Sipahi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Tuncay Arslan'ın (51), bulunması amacıyla kentin farklı noktalarında ve Porsuk Çayı çevresinde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.Porsuk Çayı'nda yürütülen arama çalışmaları kapsamında suyun debisi düşürüldü. Çayın, Gökmeydan Mahallesi mevkisinde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.Bölgede, AFAD, polis, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Sivil Arama Kurtarma Derneği (SARTEAM), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma (MEB AKUB), Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi görevlilerinden oluşan 40 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor.Bölge dronla taranıyorKıyı taraması yaparak su yüzeyinde arama çalışması gerçekleştiren ekipler dronlarla da bölgeyi tarıyor. Bot ve kanoyla suda arama çalışması yapan ekipler, sondayla su altını kontrol ediyor.Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden 16 Aralık'ta çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Tuncay Arslan için yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kayıp öğretmenin bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/piramitlerin-yakininda-anomali-bulundu-kayip-bir-portalin-izleri-olabilir-1102054212.html

türki̇ye

porsuk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

porsuk, kayıp, afad, türkiye, öğretmen