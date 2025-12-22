https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/piramitlerin-yakininda-anomali-bulundu-kayip-bir-portalin-izleri-olabilir-1102054212.html

Piramitlerin yakınında ‘anomali’ bulundu: Kayıp bir portalın izleri olabilir

Arkeologlar, Mısır’daki Gize Piramitleri’nin hemen yakınında, yerin altında tespit edilen gizemli bir ‘anomali’nin antik bir yapıya açılan giriş olabileceğini düşünüyor.

Yer altı yapılarının görüntülenmesini sağlayan ‘yer radarı’ (GPR) arkeolojide son yılların en önemli tekniklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu yöntem daha önce Norveç’te Viking gemilerini, Amazon ormanlarında kayıp uygarlıkları ve Roma dönemine ait kentleri toprağı kazmadan ortaya çıkarmıştı.Bu kez Japon ve Mısırlı araştırmacılardan oluşan bir ekip, Gize’deki Büyük Piramitler’in batı mezarlığı bölgesinde dikkat çekici bir keşfe imza attı. Tohoku Üniversitesi’nden Motoyuki Sato liderliğindeki ekip, GPR’ye ek olarak ‘elektrik özdirenç tomografisi’ (ERT) yöntemini kullanarak yer altında ‘L biçimli bir yapı’ ve bunun hemen altında yer alan başka bir ‘anomali’ tespit etti.Araştırma sonuçları, akademik dergi Archaeological Prospection’da yayımlandı. Buna göre söz konusu yapı, yüzeyin yaklaşık 2 metre altında bulunuyor, yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve inşa edildikten sonra doldurulmuş görünüyor.'Yer altı arkeolojik yapısı olabilir' Araştırmacılar, L biçimli yapının altında, 5 ila 10 metre derinlikte yer alan ve ‘yüksek elektriksel direnç’ gösteren başka bir anomaliye daha dikkat çekiyor.Bölgenin yaklaşık 4 bin 500 yıl önce, piramitlerle aynı dönemde inşa edildiği ve çevresinde Arapça’da ‘mastaba’ olarak bilinen düz çatılı mezarların bulunduğu biliniyor. Ancak anomalinin saptandığı kumluk alan, şimdiye kadar belirgin yapılar görülmediği için kapsamlı biçimde kazılmamıştı.Araştırmacılar, bu yapının daha derindeki bir oluşuma açılan bir ‘portal' olabileceğini değerlendiriyor. Araştırmacılar, makalede şu notu düşüyor:Bilim insanları, bulgunun ne olduğunun netleşmesi için daha ayrıntılı çalışmalar ve olası kazıların gerektiğini vurguluyor.

