Fico: Slovakya, AB'nin Ukrayna'yı finanse etmeye yönelik çılgın planlarına katılmayacak
Fico: Slovakya, AB'nin Ukrayna'yı finanse etmeye yönelik çılgın planlarına katılmayacak
Slovakya Başbakanı Fico, ülkesinin Avrupa Birliği’nin Ukrayna'yı finanse etmeye yönelik çılgın planlarına katılmayacağını belirtti. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, inşaatı neredeyse 30 yıldır devam eden ülkenin en uzun tünelinin açılış töreninde konuştu, ülkesinin Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna'yı finanse etmeye yönelik çılgın planlarına katılmayacağını, Slovakya’nın parayı harcayacağı başka yerler olduğunu ifade etti.Fico, “Size şunun garantisini veririm, Avrupa Konseyi'ne gidersem, Ukrayna'ya askeri kredi göndermemize ve Slovakya'nın bu çılgın planların bir parçası olmasına oy vermeyeceğim. Paraya burada, Slovakya'da ihtiyacımız var, inşa etmemiz gereken şeyler var” vurgusunu yaptı.Avrupa Komisyonu, Rusya’nın egemen varlıklarının Kiev için kullanılmasına AB ülkelerinin onay vermesini sağlama politikası izliyordu. Çatışmanın sona ermesinden sonra ve Moskova’nın 'maddi zarar ödemesi' durumunda Ukrayna’nın şartlı olarak geri ödemesi öngörülen, 185 milyar eurodan 210 milyar euroya kadar bir kredi tutarı tartışılıyordu. Buna karşılık Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB’nin Rusya’nın Ukrayna tarafına tazminat ödemesine ilişkin fikirlerinin gerçeklikten kopuk olduğunu, Brüksel’in uzun süredir Rusya'nın varlıklarını çalmakla meşgul olduğunu dile getirmişti.Geçen Cuma Brüksel'de düzenlenen zirvede AB, Rus varlıklarına el koyma kararından geçici olarak vazgeçti ve Ukrayna'ya kendi bütçesinden 90 milyar euro tutarında kredi sağlamaya karar verdi. Macaristan, Slovakya ve Çekya ise bu sürece katılmadı.
Fico: Slovakya, AB'nin Ukrayna'yı finanse etmeye yönelik çılgın planlarına katılmayacak

20:37 22.12.2025
Slovakya Başbakanı Fico, ülkesinin Avrupa Birliği’nin Ukrayna'yı finanse etmeye yönelik çılgın planlarına katılmayacağını belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, inşaatı neredeyse 30 yıldır devam eden ülkenin en uzun tünelinin açılış töreninde konuştu, ülkesinin Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna'yı finanse etmeye yönelik çılgın planlarına katılmayacağını, Slovakya’nın parayı harcayacağı başka yerler olduğunu ifade etti.
Fico, “Size şunun garantisini veririm, Avrupa Konseyi'ne gidersem, Ukrayna'ya askeri kredi göndermemize ve Slovakya'nın bu çılgın planların bir parçası olmasına oy vermeyeceğim. Paraya burada, Slovakya'da ihtiyacımız var, inşa etmemiz gereken şeyler var” vurgusunu yaptı.
Avrupa Komisyonu, Rusya’nın egemen varlıklarının Kiev için kullanılmasına AB ülkelerinin onay vermesini sağlama politikası izliyordu. Çatışmanın sona ermesinden sonra ve Moskova’nın 'maddi zarar ödemesi' durumunda Ukrayna’nın şartlı olarak geri ödemesi öngörülen, 185 milyar eurodan 210 milyar euroya kadar bir kredi tutarı tartışılıyordu.
Buna karşılık Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB’nin Rusya’nın Ukrayna tarafına tazminat ödemesine ilişkin fikirlerinin gerçeklikten kopuk olduğunu, Brüksel’in uzun süredir Rusya'nın varlıklarını çalmakla meşgul olduğunu dile getirmişti.
Geçen Cuma Brüksel'de düzenlenen zirvede AB, Rus varlıklarına el koyma kararından geçici olarak vazgeçti ve Ukrayna'ya kendi bütçesinden 90 milyar euro tutarında kredi sağlamaya karar verdi. Macaristan, Slovakya ve Çekya ise bu sürece katılmadı.
MULTİMEDYA
AB’den dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna’ya kredi için kullanma fikrinden vazgeçme kararı
19 Aralık, 14:58
