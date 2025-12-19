Türkiye
SON DAKİKA | Putin'den önemli açıklamalar: Kaliningrad Bölgesi'ni ablukaya alma girişimi büyük ölçekli bir askeri çatışmaya yol açar
AB’den dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna’ya kredi için kullanma fikrinden vazgeçme kararı
AB ülkeleri, Brüksel’de yapılan zirve sırasında, Ukrayna’ya kredi sağlamak için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma fikrinden vazgeçti. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
Bunun yerine AB üyesi ülkeler kendi bütçelerinden Ukrayna’ya toplamda 90 milyar euro kredi verecek. Ayrıca AB Zirvesi’nin sonuç açıklamasında, Ukrayna bağlamında dondurulmuş Rus varlıklarından bahsedilmedi. Öte tandan Almanya Başbakanı Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya "tazminat" ödeyene kadar Avrupa'daki Rus varlıkların dondurulmuş halde kalacağını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yılın Özeti programında yaptığı açıklamada Rus varlıklarına el konulmasının düpedüz soygun olduğunu ifade etti. Batı tarafından dondurulmuş Rusya Merkez Bankası varlıklarına dair bilgi, Sputnik’in infografiğinde.
AB’den dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna’ya kredi için kullanma fikrinden vazgeçme kararı

14:58 19.12.2025
AB ülkeleri, Brüksel’de yapılan zirve sırasında, Ukrayna’ya kredi sağlamak için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma fikrinden vazgeçti.
Bunun yerine AB üyesi ülkeler kendi bütçelerinden Ukrayna’ya toplamda 90 milyar euro kredi verecek. Ayrıca AB Zirvesi’nin sonuç açıklamasında, Ukrayna bağlamında dondurulmuş Rus varlıklarından bahsedilmedi.
Öte tandan Almanya Başbakanı Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya "tazminat" ödeyene kadar Avrupa'daki Rus varlıkların dondurulmuş halde kalacağını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yılın Özeti programında yaptığı açıklamada Rus varlıklarına el konulmasının düpedüz soygun olduğunu ifade etti.
Batı tarafından dondurulmuş Rusya Merkez Bankası varlıklarına dair bilgi, Sputnik’in infografiğinde.
