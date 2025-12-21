https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/universite-3-yil-mi-olacak-yok-detaylari-acikladi-1102026411.html

Üniversite 3 yıl mı olacak? YÖK detayları açıkladı

Üniversite 3 yıl mı olacak? YÖK detayları açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, son dönemde gündeme gelen 'üniversite eğitiminin 3 yıla inmesi' tartışmalarına açıklık getirdi... 21.12.2025, Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.Üniversite eğitimin 3 yıla indirilmesi hakkındaki görüşler hakkında YÖK Başkanı Özvar, ''Bir sene içinde 3 sömestir mantığıyla, 14 haftayı biraz daha kısaltarak ama öğrencinin alacağı kredileri, yapacağı projeleri, yapacağı çalışmaları kısaltmadan, eylülde başlayıp temmuzda bitecek şekilde 11-12 haftalık bir sömestir mantığıyla programları yeniden düzenliyoruz. Önümüzdeki yıla yetiştirmeyi, eğer yetişemezse de bir sonraki döneme yetiştirmeyi arzu ediyoruz'' dedi.Düzenlemenin en dikkat çeken yanı, toplam mezuniyet kredisinin değişmemesi diyen Başkan Özvar, "4 yıllık lisans eğitiminde öğrencilerimiz aynı kredi sayısıyla, yani 240 AKTS'yle mezun olacaklar. 2 yıllık ön lisans programlarında ise 120 kredi aynı kalacak. Biz onlarda bir kısalmaya meydan vermek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.Mevcut staj sürelerinin öğrenci ve iş yerlerinin beklentilerini karşılamadığını belirten Başkan Özvar, 'en az bir dönem sürecek uzun süreli stajların' hayata geçirileceğini açıkladı. TBMM'de değerlendirilmekte olan 'öğrenci affı' için de çalışma yaptıklarını belirtti.

