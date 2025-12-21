https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/universite-3-yil-mi-olacak-yok-detaylari-acikladi-1102026411.html
Üniversite 3 yıl mı olacak? YÖK detayları açıkladı
Üniversite 3 yıl mı olacak? YÖK detayları açıkladı
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, son dönemde gündeme gelen 'üniversite eğitiminin 3 yıla inmesi' tartışmalarına açıklık getirdi... 21.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-21T14:42+0300
2025-12-21T14:42+0300
2025-12-21T14:43+0300
türki̇ye
türkiye
erol özvar
yükseköğretim kurulu (yök)
yök
eğitim
eğitim süresi
yüz yüze eğitim
eğitim hakkı
af
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/01/1075105566_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c1119ef20e79203f024b63cca8fd02e6.jpg
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.Üniversite eğitimin 3 yıla indirilmesi hakkındaki görüşler hakkında YÖK Başkanı Özvar, ''Bir sene içinde 3 sömestir mantığıyla, 14 haftayı biraz daha kısaltarak ama öğrencinin alacağı kredileri, yapacağı projeleri, yapacağı çalışmaları kısaltmadan, eylülde başlayıp temmuzda bitecek şekilde 11-12 haftalık bir sömestir mantığıyla programları yeniden düzenliyoruz. Önümüzdeki yıla yetiştirmeyi, eğer yetişemezse de bir sonraki döneme yetiştirmeyi arzu ediyoruz'' dedi.Düzenlemenin en dikkat çeken yanı, toplam mezuniyet kredisinin değişmemesi diyen Başkan Özvar, "4 yıllık lisans eğitiminde öğrencilerimiz aynı kredi sayısıyla, yani 240 AKTS'yle mezun olacaklar. 2 yıllık ön lisans programlarında ise 120 kredi aynı kalacak. Biz onlarda bir kısalmaya meydan vermek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.Mevcut staj sürelerinin öğrenci ve iş yerlerinin beklentilerini karşılamadığını belirten Başkan Özvar, 'en az bir dönem sürecek uzun süreli stajların' hayata geçirileceğini açıkladı. TBMM'de değerlendirilmekte olan 'öğrenci affı' için de çalışma yaptıklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/yok-duyurdu-universiteyi-3-yilda-bitirme-donemi-basliyor-1101069843.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/01/1075105566_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_09cb9aaf68eef3feea1e59c6ac249ddb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, erol özvar, yükseköğretim kurulu (yök), yök, eğitim, eğitim süresi, yüz yüze eğitim, eğitim hakkı, af, af teklifi, af yetkisi
türkiye, erol özvar, yükseköğretim kurulu (yök), yök, eğitim, eğitim süresi, yüz yüze eğitim, eğitim hakkı, af, af teklifi, af yetkisi
Üniversite 3 yıl mı olacak? YÖK detayları açıkladı
14:42 21.12.2025 (güncellendi: 14:43 21.12.2025)
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, son dönemde gündeme gelen 'üniversite eğitiminin 3 yıla inmesi' tartışmalarına açıklık getirdi. Televizyon yayınında değerlendirmelerde bulunan Özvar, yeni düzenlemenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.
Üniversite eğitimin 3 yıla indirilmesi hakkındaki görüşler hakkında YÖK Başkanı Özvar, ''Bir sene içinde 3 sömestir mantığıyla, 14 haftayı biraz daha kısaltarak ama öğrencinin alacağı kredileri, yapacağı projeleri, yapacağı çalışmaları kısaltmadan, eylülde başlayıp temmuzda bitecek şekilde 11-12 haftalık bir sömestir mantığıyla programları yeniden düzenliyoruz. Önümüzdeki yıla yetiştirmeyi, eğer yetişemezse de bir sonraki döneme yetiştirmeyi arzu ediyoruz'' dedi.
Düzenlemenin en dikkat çeken yanı, toplam mezuniyet kredisinin değişmemesi diyen Başkan Özvar, "4 yıllık lisans eğitiminde öğrencilerimiz aynı kredi sayısıyla, yani 240 AKTS'yle mezun olacaklar. 2 yıllık ön lisans programlarında ise 120 kredi aynı kalacak. Biz onlarda bir kısalmaya meydan vermek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.
Mevcut staj sürelerinin öğrenci ve iş yerlerinin beklentilerini karşılamadığını belirten Başkan Özvar, 'en az bir dönem sürecek uzun süreli stajların' hayata geçirileceğini açıkladı. TBMM'de değerlendirilmekte olan 'öğrenci affı' için de çalışma yaptıklarını belirtti.