YÖK duyurdu: Üniversiteyi 3 yılda bitirme dönemi başlıyor

Biz YÖK olarak üniversitelerimizle beraber, şartlarını taşıyan ve başarılı olan öğrencilerimizin daha kısa sürede yükseköğretimi bitirmeleri ve mezun olabilmelerinin önünü açmak istiyoruz. Başarılı olan, isteyen daha erkenden okulunu bitirebilmeli. Bunun için bir çalışma içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Burada önemli olan şey, programların çıktıları, müktesebatının öğrenci tarafından alındığının anlaşılması, test edilmesi ve teslim edilmesidir. Bizim yapmak istediğimiz şey, çocuğun alabileceği, elde edebileceği becerilerin bir kısmını müfredatın dışına çıkarmak değil. Aynı müfredatı veya güncellenmiş müfredatı daha kısa sürede bitirebilecek öğrencilerin önünü açmak istiyoruz. Yapmaya çalıştığımız esas olarak budur. Bu vesileyle çalışmalarımız önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilecektir.