YÖK duyurdu: Üniversiteyi 3 yılda bitirme dönemi başlıyor
YÖK duyurdu: Üniversiteyi 3 yılda bitirme dönemi başlıyor
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, isteyen ve akademik olarak başarılı öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda tamamlayabilmesine imkan... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
YÖK’te üniversite rektörleriyle sektör temsilcilerinin yer aldığı 'Üniversite-Sektör İşbirliği Komisyonu' toplantısı düzenlendi.Toplantıda konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik işyerinde uygulamalı eğitim modelinin genişletileceğini belirtti. Başkan Özvar, mevcut kısa süreli ve verimsiz staj uygulamalarının yerine daha kapsamlı bir model getirileceğini belirterek şunları ifade etti:Yeni sistemde meslek yüksekokulları için 3+1 veya 2+2, lisans programları için ise 7+1 veya 6+2 formatında uzun soluklu işyeri temelli eğitim modeli uygulanacağı açıklandı.'İsteyen daha erkenden okulunu bitirebilmeli'Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise üniversitenin 3 yılda bitirilmesine ilişkin çalışmaydı. Başkan Özvar, yüksek başarı gösteren öğrencilerin eğitimlerini daha kısa sürede tamamlayabileceğini belirterek şöyle konuştu:
erol özvar, yükseköğretim kurulu (yök), yök, üniversite, üniversite ek yerleştirme, üniversite tercih, üniversite sınavı

18:44 17.11.2025
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, isteyen ve akademik olarak başarılı öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda tamamlayabilmesine imkan tanıyacak yeni uygulamanın gelecek yıl yürürlüğe gireceğini açıkladı.
YÖK’te üniversite rektörleriyle sektör temsilcilerinin yer aldığı 'Üniversite-Sektör İşbirliği Komisyonu' toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik işyerinde uygulamalı eğitim modelinin genişletileceğini belirtti. Başkan Özvar, mevcut kısa süreli ve verimsiz staj uygulamalarının yerine daha kapsamlı bir model getirileceğini belirterek şunları ifade etti:

Öğrencilerimizin yalnızca sınıfta değil, doğrudan iş hayatının içinde deneyim kazanmalarını sağlayacağız. Bu kapsamda Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara’da pilot uygulamalar başlamak üzere.

Yeni sistemde meslek yüksekokulları için 3+1 veya 2+2, lisans programları için ise 7+1 veya 6+2 formatında uzun soluklu işyeri temelli eğitim modeli uygulanacağı açıklandı.

'İsteyen daha erkenden okulunu bitirebilmeli'

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise üniversitenin 3 yılda bitirilmesine ilişkin çalışmaydı. Başkan Özvar, yüksek başarı gösteren öğrencilerin eğitimlerini daha kısa sürede tamamlayabileceğini belirterek şöyle konuştu:

Biz YÖK olarak üniversitelerimizle beraber, şartlarını taşıyan ve başarılı olan öğrencilerimizin daha kısa sürede yükseköğretimi bitirmeleri ve mezun olabilmelerinin önünü açmak istiyoruz. Başarılı olan, isteyen daha erkenden okulunu bitirebilmeli. Bunun için bir çalışma içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Burada önemli olan şey, programların çıktıları, müktesebatının öğrenci tarafından alındığının anlaşılması, test edilmesi ve teslim edilmesidir. Bizim yapmak istediğimiz şey, çocuğun alabileceği, elde edebileceği becerilerin bir kısmını müfredatın dışına çıkarmak değil. Aynı müfredatı veya güncellenmiş müfredatı daha kısa sürede bitirebilecek öğrencilerin önünü açmak istiyoruz. Yapmaya çalıştığımız esas olarak budur. Bu vesileyle çalışmalarımız önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilecektir.

