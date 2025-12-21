https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/israil-kabinesi-bati-seriada-19-yeni-yerlesime-onay-verdi-1102027030.html

İsrail kabinesi Batı Şeria'da 19 yeni yerleşime onay verdi

İsrail kabinesi Batı Şeria’da 19 yeni yerleşime onay verdi

21.12.2025

İsrail kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria’da 19 yeni yerleşimin kurulmasını onayladı. Kararı, İsrail Maliye Bakanı Betzalel Smotrich duyurdu. Smotrich, yaptığı açıklamada son iki yılda onaylanan yeni yerleşim sayısının 69’a ulaştığını belirtti.Onaylanan yerleşimler arasında, 2005 yılında İsrail’in “ayrılma planı” kapsamında tahliye edilen iki yerleşimin de bulunduğu aktarıldı. Yerleşim karşıtı izleme kuruluşu Peace Now’a göre bu kararla birlikte Batı Şeria’daki yerleşim sayısı, mevcut hükümet döneminde 2022’deki 141 seviyesinden 210’a yükseldi. Yerleşimler, uluslararası hukuk kapsamında yaygın olarak yasa dışı kabul ediliyor.Peace Now, kabine kararının daha önce kurulmuş bazı yerleşim karakollarının ya da mevcut yerleşimlerin mahallelerinin geriye dönük olarak yasallaştırılmasını da içerdiğini bildirdi. Ayrıca bazı yerleşimlerin, Filistinlilerin daha önce tahliye edildiği araziler üzerinde kurulmasının önü açıldı.Karar, ABD’nin İsrail ile Hamas arasında yürürlükte olan Gazze ateşkesinin yeni aşamasına geçilmesi için diplomatik çabalarını sürdürdüğü bir dönemde alındı. ABD arabuluculuğundaki plan, olası bir Filistin devletine giden sürece atıf yaparken, yerleşimlerin bu süreci zorlaştırdığı yönünde değerlendirmeler yapılmakta.İsrail, 1967 Savaşı’nda Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze’yi ele geçirmişti. Güncel verilere göre Batı Şeria’da 500 binden fazla yerleşimci yaşarken, Doğu Kudüs’te bu sayı 200 bini aştı.Son aylarda Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırılarında da artış kaydedildi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi’ne göre ekim ayında günde ortalama sekiz saldırı gerçekleşti; kasım ayında da en az 136 saldırı rapor edildi.

