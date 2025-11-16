İsrail ordusu Batı Şeria’da 1 Filistinliyi öldürdü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/israil-ordusu-bati-seriada-1-filistinliyi-oldurdu-1101041963.html
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Nablus kentinde gerçekleştirdiği bir operasyonda bir kişiyi öldürdüğünü açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise ölen kişinin bir genç olduğunu bildirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Nablus'un doğusundaki eski Asker Mülteci Kampına baskın düzenledi.İsrail askerleri baskın sırasında göz yaşartıcı gaz kullandı, Filistinlilerin üzerine ateş açtı.Nablus'taki Kızılay Acil Servis ve Ambulans Müdürü Amid Hasan, göğsünden yaralanan Filistinlinin hayatını kaybettiğini, sırtından yaralanan diğer Filistinlinin ise tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade etti.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre de hayatını kaybeden Filistinli 19 yaşındaki Filistinli Hasan Şerkesi. Batı Şeria’daki saldırılarİsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria’da İsrail güçleri veya yerleşimciler tarafından en az 1006 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’daki Nablus kentinde gerçekleştirdiği bir operasyonda bir kişiyi öldürdüğünü açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise ölen kişinin bir genç olduğunu bildirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Nablus'un doğusundaki eski Asker Mülteci Kampına baskın düzenledi.
İsrail askerleri baskın sırasında göz yaşartıcı gaz kullandı, Filistinlilerin üzerine ateş açtı.
Nablus'taki Kızılay Acil Servis ve Ambulans Müdürü Amid Hasan, göğsünden yaralanan Filistinlinin hayatını kaybettiğini, sırtından yaralanan diğer Filistinlinin ise tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre de hayatını kaybeden Filistinli 19 yaşındaki Filistinli Hasan Şerkesi.
Batı Şeria’daki saldırılar
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria’da İsrail güçleri veya yerleşimciler tarafından en az 1006 Filistinli hayatını kaybetti.