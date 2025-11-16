https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/israil-ordusu-bati-seriada-1-filistinliyi-oldurdu-1101041963.html

İsrail ordusu Batı Şeria’da 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu Batı Şeria’da 1 Filistinliyi öldürdü

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’daki Nablus kentinde gerçekleştirdiği bir operasyonda bir kişiyi öldürdüğünü açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise... 16.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-16T15:45+0300

2025-11-16T15:45+0300

2025-11-16T15:45+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

i̇srail

batı şeria

filistin

filistin sağlık bakanlığı

ortadoğu

wafa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100135618_0:86:1616:995_1920x0_80_0_0_21c5298441d02b63097650fc99ae8b69.jpg

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Nablus'un doğusundaki eski Asker Mülteci Kampına baskın düzenledi.İsrail askerleri baskın sırasında göz yaşartıcı gaz kullandı, Filistinlilerin üzerine ateş açtı.Nablus'taki Kızılay Acil Servis ve Ambulans Müdürü Amid Hasan, göğsünden yaralanan Filistinlinin hayatını kaybettiğini, sırtından yaralanan diğer Filistinlinin ise tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade etti.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre de hayatını kaybeden Filistinli 19 yaşındaki Filistinli Hasan Şerkesi. Batı Şeria’daki saldırılarİsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria’da İsrail güçleri veya yerleşimciler tarafından en az 1006 Filistinli hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/israil-gucleri-bati-seriada-filistin-bayraklarini-indiriyor-bayrak-asan-yerel-sakinleri-taciz-1099831160.html

i̇srail

batı şeria

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, batı şeria, filistin, filistin sağlık bakanlığı, ortadoğu, wafa