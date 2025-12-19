https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/2025-turkiye-guzeli-belli-oldu-sila-saraydemir-kimdir-1102000692.html

2025 Türkiye Güzeli belli oldu: Sıla Saraydemir kimdir?

2025 Türkiye Güzeli belli oldu: Sıla Saraydemir kimdir?

Sputnik Türkiye

2025 Miss Turkey yarışmasında 20 numarayla sahneye çıkan Sıla Saraydemir, jüri değerlendirmesi sonucunda Türkiye Güzeli seçildi. Final gecesinde sergilediği... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T22:38+0300

2025-12-19T22:38+0300

2025-12-19T22:38+0300

türki̇ye

türkiye

güzellik

güzellik yarışması

güzellik kraliçesi

doğal güzellik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1102000520_0:152:557:465_1920x0_80_0_0_97e69eaa5c639a2850367759664f0870.jpg

Miss Turkey yarışmasında 20 numarayla sahneye çıkan Sıla Saraydemir 2025 Türkiye Güzeli seçildi.22 yaşındaki Sıla Saraydemir, 1.80 boyunda ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Genç yaşına rağmen duruşu ve özgüveniyle dikkat çeken Saraydemir, Türkiye’yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil etmeye hazırlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/turkiye-guzeli-idil-bilgen-miss-world-sahnesinde-ceyrek-finale-yukseldi-1096487382.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, güzellik, güzellik yarışması, güzellik kraliçesi, doğal güzellik