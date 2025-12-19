https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/2025-turkiye-guzeli-belli-oldu-sila-saraydemir-kimdir-1102000692.html
2025 Türkiye Güzeli belli oldu: Sıla Saraydemir kimdir?
2025 Türkiye Güzeli belli oldu: Sıla Saraydemir kimdir?
2025 Miss Turkey yarışmasında 20 numarayla sahneye çıkan Sıla Saraydemir, jüri değerlendirmesi sonucunda Türkiye Güzeli seçildi.
Miss Turkey yarışmasında 20 numarayla sahneye çıkan Sıla Saraydemir 2025 Türkiye Güzeli seçildi.22 yaşındaki Sıla Saraydemir, 1.80 boyunda ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Genç yaşına rağmen duruşu ve özgüveniyle dikkat çeken Saraydemir, Türkiye’yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil etmeye hazırlanıyor.
2025 Miss Turkey yarışmasında 20 numarayla sahneye çıkan Sıla Saraydemir, jüri değerlendirmesi sonucunda Türkiye Güzeli seçildi. Final gecesinde sergilediği performansla öne çıkan Saraydemir, tacın sahibi oldu.
22 yaşındaki Sıla Saraydemir, 1.80 boyunda ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Genç yaşına rağmen duruşu ve özgüveniyle dikkat çeken Saraydemir, Türkiye’yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil etmeye hazırlanıyor.