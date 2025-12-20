https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/macar-lider-orban-ab-dis-politika-sefi-kallasi-hitler-ve-napolyon-ile-kiyasladi-bunu-basaracak-1102015698.html

Macar lider Orban, AB Dış Politika Şefi Kallas’ı Hitler ve Napolyon ile kıyasladı: 'Bunu başaracak'

Macar lider Orban, AB Dış Politika Şefi Kallas’ı Hitler ve Napolyon ile kıyasladı: 'Bunu başaracak'

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, AB Dış Politika Şefi Kallas’ı Hitler ve Napolyon’a benzeterek, Avrupa Birliği’nin Rusya ile çatışmayı körüklediğini dile getirdi. 20.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-20T23:54+0300

2025-12-20T23:54+0300

2025-12-20T23:54+0300

poli̇ti̇ka

napolyon bonapart

macaristan

moskova

avrupa birliği

fidesz

ab

hitler

kaja kallas

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100975569_0:0:1188:668_1920x0_80_0_0_f14bfc035f66d72bb828ccdba54a78bb.png

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Fidesz-Macar Yurttaş Birliği partisinin mensupları ile yaptığı bir toplantıda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı Adolf Hitler ve Napolyon Bonapart ile kıyasladı. Macar lider Orban, 'alaycı' bir tonda şu cümleleri kaydetti:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’a verdiği bir röportajda, Moskova’nın NATO ülkelerine saldırmayı planlamadığını ve bunun hiçbir anlamı olmadığını ayrıntılı biçimde açıklamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin iç sorunlardan dikkati başka yöne çekmek amacıyla halklarını düzenli olarak hayali bir Rus tehdidiyle korkuttuklarını ancak 'akıllı insanların bunun bir sahte tehdit olduğunu çok iyi anladığını' belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/zelenskiy-ukrayna-800-bin-kisilik-orduyu-idame-edemez-1102015482.html

macaristan

moskova

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

napolyon bonapart, macaristan, moskova, avrupa birliği, fidesz, ab, hitler, kaja kallas, avrupa, rusya, viktor orban, tucker carlson