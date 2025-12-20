Türkiye
Macar lider Orban, AB Dış Politika Şefi Kallas'ı Hitler ve Napolyon ile kıyasladı: 'Bunu başaracak'
Macaristan Başbakanı Orban, AB Dış Politika Şefi Kallas'ı Hitler ve Napolyon'a benzeterek, Avrupa Birliği'nin Rusya ile çatışmayı körüklediğini dile getirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Fidesz-Macar Yurttaş Birliği partisinin mensupları ile yaptığı bir toplantıda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı Adolf Hitler ve Napolyon Bonapart ile kıyasladı. Macar lider Orban, 'alaycı' bir tonda şu cümleleri kaydetti:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’a verdiği bir röportajda, Moskova’nın NATO ülkelerine saldırmayı planlamadığını ve bunun hiçbir anlamı olmadığını ayrıntılı biçimde açıklamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin iç sorunlardan dikkati başka yöne çekmek amacıyla halklarını düzenli olarak hayali bir Rus tehdidiyle korkuttuklarını ancak 'akıllı insanların bunun bir sahte tehdit olduğunu çok iyi anladığını' belirtmişti.
Macar lider Orban, AB Dış Politika Şefi Kallas’ı Hitler ve Napolyon ile kıyasladı: 'Bunu başaracak'

Macaristan Başbakanı Orban, AB Dış Politika Şefi Kallas’ı Hitler ve Napolyon’a benzeterek, Avrupa Birliği’nin Rusya ile çatışmayı körüklediğini dile getirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Fidesz-Macar Yurttaş Birliği partisinin mensupları ile yaptığı bir toplantıda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja KallasAdolf Hitler ve Napolyon Bonapart ile kıyasladı.
Macar lider Orban, 'alaycı' bir tonda şu cümleleri kaydetti:

Elbette 'büyük' Avrupa gelenekleri var. Sonuçta Rusya’ya daha önce de saldırılmaya çalışıldı. Örneğin Napolyon, değil mi? Ve elbette Hitler. Bunu başaramadılar. Ama şimdi Kaja Kallas kesinlikle bunu başaracak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’a verdiği bir röportajda, Moskova’nın NATO ülkelerine saldırmayı planlamadığını ve bunun hiçbir anlamı olmadığını ayrıntılı biçimde açıklamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin iç sorunlardan dikkati başka yöne çekmek amacıyla halklarını düzenli olarak hayali bir Rus tehdidiyle korkuttuklarını ancak 'akıllı insanların bunun bir sahte tehdit olduğunu çok iyi anladığını' belirtmişti.
