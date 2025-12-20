https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/zelenskiy-ukrayna-800-bin-kisilik-orduyu-idame-edemez-1102015482.html
Zelenskiy: Ukrayna 800 bin kişilik orduyu idame edemez
Zelenskiy: Ukrayna 800 bin kişilik orduyu idame edemez
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın 800 bin kişilik bir ordunun finansmanını tek başına karşılayamayacağını açıkladı. 20.12.2025
Vladimir Zelenskiy gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın küçültülmesini şart koştuğu 800 bin kişilik orduyu ülkesinin kendi imkanlarıyla finanse edemeyeceğini, bu nedenle ordunun kısmen partner ülkeler tarafından desteklenmesini güvenlik garantisi olarak gördüğünü belirtti.Zelenskiy, ‘bu düzeyde bir orduyu savaş sonrası dönemde de muhafaza edip edemeyeceğine’ ilişkin soruyu verdiği yanıtta, ülkenin mali imkanlarının buna yetmeyeceğini söyledi.New York Times daha önce, Avrupa Birliği ve ABD temsilcilerinin Kiev için güvenlik garantilerine ilişkin iki belge üzerinde anlaştığını ve bu belgelerde Ukrayna'ya Avrupa güçlerinin konuşlandırılması olasılığından bahsedildiğini bildirmişti. Bu planlar, Ukrayna ordusunun mevcudunun barış zamanı seviyeleri olan 800 bin personele indirmeyi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mevcut askeri eğitim ve teçhizat seviyesini korumayı öngörüyor.
Vladimir Zelenskiy gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın küçültülmesini şart koştuğu 800 bin kişilik orduyu ülkesinin kendi imkanlarıyla finanse edemeyeceğini, bu nedenle ordunun kısmen partner ülkeler tarafından desteklenmesini güvenlik garantisi olarak gördüğünü belirtti.
Zelenskiy, ‘bu düzeyde bir orduyu savaş sonrası dönemde de muhafaza edip edemeyeceğine’ ilişkin soruyu verdiği yanıtta, ülkenin mali imkanlarının buna yetmeyeceğini söyledi.
Hayır, bunu yapacak gücümüz yok; mali kaynaklarımız yetersiz. Bu yüzden bu diyaloğu ülke liderleriyle sürdürüyorum; çünkü ordumuzun kısmen partnerlerimiz tarafından finanse edilmesini, bizim için bir güvenlik garantisi olarak görüyorum.
New York Times daha önce, Avrupa Birliği ve ABD temsilcilerinin Kiev için güvenlik garantilerine ilişkin iki belge üzerinde anlaştığını ve bu belgelerde Ukrayna'ya Avrupa güçlerinin konuşlandırılması olasılığından bahsedildiğini bildirmişti. Bu planlar, Ukrayna ordusunun mevcudunun barış zamanı seviyeleri olan 800 bin personele indirmeyi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mevcut askeri eğitim ve teçhizat seviyesini korumayı öngörüyor.