https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/tuketici-guveni-dustu-aralikta-aylik-bazda-yuzde-18-azaldi-1101975418.html

Tüketici güveni düştü: Aralıkta aylık bazda yüzde 1.8 azaldı

Tüketici güveni düştü: Aralıkta aylık bazda yüzde 1.8 azaldı

Sputnik Türkiye

Tüketici güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalışla 83,5 oldu. 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T14:49+0300

2025-12-19T14:49+0300

2025-12-19T14:49+0300

ekonomi̇

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/03/1065318403_0:12:760:440_1920x0_80_0_0_a2bb2f24c7e80a8a0f7a991020272e87.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.Tüketici güven endeksi açıklandıBuna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasımda 85 iken bu ay yüzde 1,8 azalışla 83,5 olarak kayıtlara geçti.Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,4 azalışla 69,6'dan 67,9'a geriledi.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, kasımda 85,7 iken bu ay yüzde 0,6 düşüşle 85,2 oldu.Geçen ay 79,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 1,8 azalışla 78,2 olarak hesaplandı.Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 105 iken, bu ay yüzde 2,3 gerileyerek 102,6 olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/tuik-acikladi-tuketici-guveni-eylulde-geriledi-1099561864.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)