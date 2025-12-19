https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/tuketici-guveni-dustu-aralikta-aylik-bazda-yuzde-18-azaldi-1101975418.html
Tüketici güveni düştü: Aralıkta aylık bazda yüzde 1.8 azaldı
Tüketici güveni düştü: Aralıkta aylık bazda yüzde 1.8 azaldı
Sputnik Türkiye
Tüketici güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalışla 83,5 oldu. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T14:49+0300
2025-12-19T14:49+0300
2025-12-19T14:49+0300
ekonomi̇
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/03/1065318403_0:12:760:440_1920x0_80_0_0_a2bb2f24c7e80a8a0f7a991020272e87.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.Tüketici güven endeksi açıklandıBuna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasımda 85 iken bu ay yüzde 1,8 azalışla 83,5 olarak kayıtlara geçti.Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,4 azalışla 69,6'dan 67,9'a geriledi.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, kasımda 85,7 iken bu ay yüzde 0,6 düşüşle 85,2 oldu.Geçen ay 79,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 1,8 azalışla 78,2 olarak hesaplandı.Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 105 iken, bu ay yüzde 2,3 gerileyerek 102,6 olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/tuik-acikladi-tuketici-guveni-eylulde-geriledi-1099561864.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/03/1065318403_80:0:680:450_1920x0_80_0_0_dfc9c951bd5cba8c5d81c50d23130a43.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
Tüketici güveni düştü: Aralıkta aylık bazda yüzde 1.8 azaldı
Tüketici güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalışla 83,5 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Tüketici güven endeksi açıklandı
Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasımda 85 iken bu ay yüzde 1,8 azalışla 83,5 olarak kayıtlara geçti.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,4 azalışla 69,6'dan 67,9'a geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, kasımda 85,7 iken bu ay yüzde 0,6 düşüşle 85,2 oldu.
Geçen ay 79,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 1,8 azalışla 78,2 olarak hesaplandı.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 105 iken, bu ay yüzde 2,3 gerileyerek 102,6 olarak kayıtlara geçti.