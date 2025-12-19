Türkiye
SON DAKİKA | Putin'den önemli açıklamalar: Kaliningrad Bölgesi'ni ablukaya alma girişimi büyük ölçekli bir askeri çatışmaya yol açar
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/tuketici-guveni-dustu-aralikta-aylik-bazda-yuzde-18-azaldi-1101975418.html
Tüketici güveni düştü: Aralıkta aylık bazda yüzde 1.8 azaldı
Tüketici güveni düştü: Aralıkta aylık bazda yüzde 1.8 azaldı
Sputnik Türkiye
Tüketici güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalışla 83,5 oldu. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T14:49+0300
2025-12-19T14:49+0300
ekonomi̇
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/03/1065318403_0:12:760:440_1920x0_80_0_0_a2bb2f24c7e80a8a0f7a991020272e87.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.Tüketici güven endeksi açıklandıBuna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasımda 85 iken bu ay yüzde 1,8 azalışla 83,5 olarak kayıtlara geçti.Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,4 azalışla 69,6'dan 67,9'a geriledi.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, kasımda 85,7 iken bu ay yüzde 0,6 düşüşle 85,2 oldu.Geçen ay 79,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 1,8 azalışla 78,2 olarak hesaplandı.Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 105 iken, bu ay yüzde 2,3 gerileyerek 102,6 olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/tuik-acikladi-tuketici-guveni-eylulde-geriledi-1099561864.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/03/1065318403_80:0:680:450_1920x0_80_0_0_dfc9c951bd5cba8c5d81c50d23130a43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

Tüketici güveni düştü: Aralıkta aylık bazda yüzde 1.8 azaldı

14:49 19.12.2025
© AAPazar alışverişi
Pazar alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
© AA
Abone ol
Tüketici güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalışla 83,5 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Tüketici güven endeksi açıklandı

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasımda 85 iken bu ay yüzde 1,8 azalışla 83,5 olarak kayıtlara geçti.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,4 azalışla 69,6'dan 67,9'a geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, kasımda 85,7 iken bu ay yüzde 0,6 düşüşle 85,2 oldu.
Geçen ay 79,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 1,8 azalışla 78,2 olarak hesaplandı.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 105 iken, bu ay yüzde 2,3 gerileyerek 102,6 olarak kayıtlara geçti.
Market alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
EKONOMİ
TÜİK açıkladı: Tüketici güveni eylülde geriledi
22 Eylül, 10:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала