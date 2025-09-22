Türkiye
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
TÜİK açıkladı: Tüketici güveni eylülde geriledi
TÜİK açıkladı: Tüketici güveni eylülde geriledi
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre tüketici güven endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0.4 azalarak 83.9 seviyesine geriledi. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi sonuçlarını açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, ağustosta 84.3 olan endeks, eylülde yüzde 0.4 azalışla 83.9 seviyesine düştü.Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 3.2 azalışla 70 seviyesinden 67.8’e geriledi. Bu düşüş, tüketicilerin mevcut mali koşullarını daha olumsuz değerlendirdiğini ortaya koydu.Maddi durum beklentisi arttıGelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ağustosta 83.8 iken bu ay yüzde 0.2 artışla 84 seviyesine yükseldi.Gelecek 12 aya ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi, geçen ay 78.4 seviyesindeyken yüzde 0.5 düşüşle eylülde 78 olarak hesaplandı.Tüketicilerin gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ağustosta 104.8 seviyesindeyken, bu ay yüzde 0.9 artışla 105.7’ye çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre tüketici güven endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0.4 azalarak 83.9 seviyesine geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi sonuçlarını açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, ağustosta 84.3 olan endeks, eylülde yüzde 0.4 azalışla 83.9 seviyesine düştü.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 3.2 azalışla 70 seviyesinden 67.8’e geriledi. Bu düşüş, tüketicilerin mevcut mali koşullarını daha olumsuz değerlendirdiğini ortaya koydu.

Maddi durum beklentisi arttı

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ağustosta 83.8 iken bu ay yüzde 0.2 artışla 84 seviyesine yükseldi.
Gelecek 12 aya ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi, geçen ay 78.4 seviyesindeyken yüzde 0.5 düşüşle eylülde 78 olarak hesaplandı.
Tüketicilerin gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ağustosta 104.8 seviyesindeyken, bu ay yüzde 0.9 artışla 105.7’ye çıktı.
