Milli atıcı Yusuf Dikeç: 28 yaşıma kadar elime silah almamıştım
Milli atıcı Yusuf Dikeç: 28 yaşıma kadar elime silah almamıştım
Sputnik Türkiye
Milli atıcı Yusuf Dikeç, İspanya basınına konuştu. Ünlü atlet küresel çapta büyük ilgi gören imza atışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
Ankara'daki bir otelde İspanyol basınına röportaj veren Yusuf Dikeç, özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.1973 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dünyaya geldiğini belirten Dikeç, "28 yaşıma kadar elime silah bile almamıştım. Olimpiyat atıcılığının Oyunlarda bir spor olduğunu ve en çok madalya kazandıran sporlardan biri olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyordum" dedi.Gözlük, kulaklık ve özel ayakkabı kullanmayan Dikeç, "Atıcılık rahat olmayı gerektirir. Rahat hissetmediğim ekipmanı kullanmam" şeklinde konuştu.Şöhretle arasının mesafeli olduğunu dile getiren Dikeç, ''Ben bunu yapmadan önce, koçum ünlü olduğumu fark etti. Sosyal medyayı çok kullanan biri değilim. Erdinç (Bilgili) yanıma geldi ve 'Yusuf, ünlü oluyorsun' dedi. Ben de hiçbir şey yapmadım. Ertesi gün tekrar geldi ve 'Ünlü oluyorsun' dedi. Üçüncü gün de tekrarladı. Sonra beni yakaladı, sarstı ve 'Bunu anlamıyor musun?' dedi'' açıklamasında bulundu.Olimpiyatlar sonrası uluslararası çevrelerde de dikkat çeken Dikeç, Elon Musk'tan mesaj aldığını, Laureus galasında Rafael Nadal ve Novak Djokovic'le tanıştığını açıkladı.Hedefinin net olduğunu belirten Yusuf Dikeç, "Sağlığım el verirse 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altıncı kez yarışmak, altın madalya kazanmak ve ardından bu sporu bırakıp gençlere öğretmek istiyorum" dedi.
20:52 19.12.2025
Yusuf Dikeç
Yusuf Dikeç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
© AA / Adem Kutucu
Abone ol
Milli atıcı Yusuf Dikeç, İspanya basınına konuştu. Ünlü atlet küresel çapta büyük ilgi gören imza atışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ankara’daki bir otelde İspanyol basınına röportaj veren Yusuf Dikeç, özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.
1973 yılında Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde dünyaya geldiğini belirten Dikeç, “28 yaşıma kadar elime silah bile almamıştım. Olimpiyat atıcılığının Oyunlarda bir spor olduğunu ve en çok madalya kazandıran sporlardan biri olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyordum” dedi.
Gözlük, kulaklık ve özel ayakkabı kullanmayan Dikeç, “Atıcılık rahat olmayı gerektirir. Rahat hissetmediğim ekipmanı kullanmam” şeklinde konuştu.
Şöhretle arasının mesafeli olduğunu dile getiren Dikeç, ''Ben bunu yapmadan önce, koçum ünlü olduğumu fark etti. Sosyal medyayı çok kullanan biri değilim. Erdinç (Bilgili) yanıma geldi ve 'Yusuf, ünlü oluyorsun' dedi. Ben de hiçbir şey yapmadım. Ertesi gün tekrar geldi ve 'Ünlü oluyorsun' dedi. Üçüncü gün de tekrarladı. Sonra beni yakaladı, sarstı ve 'Bunu anlamıyor musun?' dedi'' açıklamasında bulundu.
Olimpiyatlar sonrası uluslararası çevrelerde de dikkat çeken Dikeç, Elon Musk’tan mesaj aldığını, Laureus galasında Rafael Nadal ve Novak Djokovic'le tanıştığını açıkladı.
Hedefinin net olduğunu belirten Yusuf Dikeç, “Sağlığım el verirse 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda altıncı kez yarışmak, altın madalya kazanmak ve ardından bu sporu bırakıp gençlere öğretmek istiyorum” dedi.
