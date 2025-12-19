https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/milli-atici-yusuf-dikec-28-yasima-kadar-elime-silah-almamistim-1101999481.html

Milli atıcı Yusuf Dikeç: 28 yaşıma kadar elime silah almamıştım

Milli atıcı Yusuf Dikeç: 28 yaşıma kadar elime silah almamıştım

Sputnik Türkiye

Milli atıcı Yusuf Dikeç, İspanya basınına konuştu. Ünlü atlet küresel çapta büyük ilgi gören imza atışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T20:52+0300

2025-12-19T20:52+0300

2025-12-19T20:52+0300

spor

yusuf dikeç

olimpiyat oyunları

olimpiyat sporcuları

olimpiyat köyü

2024 paris olimpiyat oyunları

paris 2024 yaz olimpiyat oyunları

silah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/03/1086463683_0:579:2048:1731_1920x0_80_0_0_8d3613270ca82e2559519312a65dff86.jpg

Ankara’daki bir otelde İspanyol basınına röportaj veren Yusuf Dikeç, özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.1973 yılında Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde dünyaya geldiğini belirten Dikeç, “28 yaşıma kadar elime silah bile almamıştım. Olimpiyat atıcılığının Oyunlarda bir spor olduğunu ve en çok madalya kazandıran sporlardan biri olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyordum” dedi.Gözlük, kulaklık ve özel ayakkabı kullanmayan Dikeç, “Atıcılık rahat olmayı gerektirir. Rahat hissetmediğim ekipmanı kullanmam” şeklinde konuştu.Şöhretle arasının mesafeli olduğunu dile getiren Dikeç, ''Ben bunu yapmadan önce, koçum ünlü olduğumu fark etti. Sosyal medyayı çok kullanan biri değilim. Erdinç (Bilgili) yanıma geldi ve 'Yusuf, ünlü oluyorsun' dedi. Ben de hiçbir şey yapmadım. Ertesi gün tekrar geldi ve 'Ünlü oluyorsun' dedi. Üçüncü gün de tekrarladı. Sonra beni yakaladı, sarstı ve 'Bunu anlamıyor musun?' dedi'' açıklamasında bulundu.Olimpiyatlar sonrası uluslararası çevrelerde de dikkat çeken Dikeç, Elon Musk’tan mesaj aldığını, Laureus galasında Rafael Nadal ve Novak Djokovic'le tanıştığını açıkladı.Hedefinin net olduğunu belirten Yusuf Dikeç, “Sağlığım el verirse 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda altıncı kez yarışmak, altın madalya kazanmak ve ardından bu sporu bırakıp gençlere öğretmek istiyorum” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/yusuf-dikec-ve-mustafa-inanin-buyuk-basarisi-sampiyon-oldular-1099922213.html

olimpiyat köyü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yusuf dikeç, olimpiyat oyunları, olimpiyat sporcuları, olimpiyat köyü, 2024 paris olimpiyat oyunları, paris 2024 yaz olimpiyat oyunları, silah