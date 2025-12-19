https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/macaristan-basbakani-orbandan-rus-varliklarina-iliskin-aciklama-dun-dogrudan-bir-savas-tehdidi-1101987213.html
Macaristan Başbakanı Orban'dan Rus varlıklarına ilişkin açıklama: 'Dün doğrudan bir savaş tehdidi önlendi'
Sputnik Türkiye
2025-12-19T18:12+0300
2025-12-19T18:12+0300
2025-12-19T18:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
belçika
ab
kremlin
avrupa komisyonu
macaristan
avrupa
brüksel
viktor orban
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:734:414_1920x0_80_0_0_7cb945081f4ca8459f9f6cd78d2aa443.png
Brüksel’de sona eren zirvenin ardından AB, Rus varlıklarına el konulmasından geçici olarak vazgeçti ve kendi bütçesinden Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi verilmesine karar verdi. Macaristan, Slovakya ve Çekya’nın, AB’nin Kiev’e vereceği 90 milyar euroluk kredinin teminatlandırılmasına katılmadığı bildirildi.Orban, Macar hükümetinin internet sitesinde yayımlanan ve canlı yayımlanan basın toplantısında şunları söyledi: 'Ülkesini iflastan kurtardı'Orban konuşmasında, “Dün Belçika’nın mali iflası söz konusuydu ve Belçika Başbakanı, özellikle Almanlardan gelen son derece güçlü baskılara rağmen, Belçika’yı bundan kurtardı" cümlelerinin altını cümlesinin altını çizerek dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmuş olması halinde, Macaristan ertesi gün hükümet toplantısına, varlıklarını 'ellerinden alındığı' yerden nereye taşıyacağını tartışarak başlayacağını dile getirdi.Belçika Başbakanı Bart De Wever daha önce yaptığı açıklamada, zirve ve tartışmaların ardından tüm AB ülkelerinin Rusya’nın varlıklarına el konulmasının yönetilmesi zor mali ve hukuki riskler doğuracağını dile getirmişti. Kremlin ise Rus varlıklarının müsadere edilmesinin yanıtsız kalmayacağı ve bu tür adımların çok ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunmuştu.Avrupa Komisyonu, Rusya’nın egemen varlıklarının Kiev için kullanılmasına AB ülkelerinin onay vermesini sağlama politikası izliyordu. Çatışmanın sona ermesinden sonra ve Moskova’nın 'maddi zarar ödemesi' durumunda Ukrayna’nın şartlı olarak geri ödemesi öngörülen, 185 milyar eurodan 210 milyar euroya kadar bir kredi tutarı tartışılıyordu. Ancak buna karşılık Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB’nin Rusya’nın Ukrayna tarafına tazminat ödemesine ilişkin fikirlerinin gerçeklikten kopuk olduğunu, Brüksel’in uzun süredir Rusya Federasyonu’nun varlıklarını çalmakla meşgul olduğunu dile getirmişti.AB, 12 Aralık’ta topluluk ülkelerinde bulunan Rus devlet varlıklarının süresiz olarak dondurulmasına karar almıştı. Bu varlıkların çözülmesi için çatışmanın sona ermesi ve zararın tazmin edilmesi şart koşulmuştu. Perşembe günü Brüksel’de yapılan zirvede AB liderleri, Rusya’nın varlıklarının önümüzdeki iki yıl boyunca Kiev’e verilecek kredi için kullanılmasına ilişkin kararı onaylayamadı. Bu karara karşı çıkan Belçika, Avrupa Birliği’nden birkaç devleti daha kendi tarafına çekmeyi başardı ve karar bloke edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/rus-disisleri-rusyanin-varliklarina-yonelik-yasa-disi-eylemler-yanitsiz-kalmayacak-1101986932.html
belçika
macaristan
brüksel
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:656:491_1920x0_80_0_0_d137f9563517148c59d779b03f33bc54.png
belçika, ab, kremlin, avrupa komisyonu, macaristan, avrupa, brüksel, viktor orban
Brüksel’de sona eren zirvenin ardından AB, Rus varlıklarına el konulmasından geçici olarak vazgeçti ve kendi bütçesinden Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi verilmesine karar verdi. Macaristan, Slovakya ve Çekya’nın, AB’nin Kiev’e vereceği 90 milyar euroluk kredinin teminatlandırılmasına katılmadığı bildirildi.
Orban, Macar hükümetinin internet sitesinde yayımlanan ve canlı yayımlanan basın toplantısında şunları söyledi:
Dün doğrudan bir savaş tehdidi önlendi. Bunda Belçika Başbakanı çok büyük bir rol oynadı. Bunu jeopolitik nedenlerle değil, sadece attığı adımların hesabını yaparak yaptı. Rusya bunu mahkemede kazanacaktır ve buna dair son derece ciddi şansları var. O noktada bunun sorumluluğunu birilerinin üstlenmesi gerekecekti ve bu da Belçikalı bir şirket ile Belçika hükümeti olacaktı.
'Ülkesini iflastan kurtardı'
Orban konuşmasında, “Dün Belçika’nın mali iflası söz konusuydu ve Belçika Başbakanı, özellikle Almanlardan gelen son derece güçlü baskılara rağmen, Belçika’yı bundan kurtardı" cümlelerinin altını cümlesinin altını çizerek dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmuş olması halinde, Macaristan ertesi gün hükümet toplantısına, varlıklarını 'ellerinden alındığı' yerden nereye taşıyacağını tartışarak başlayacağını dile getirdi.
Belçika Başbakanı Bart De Wever daha önce yaptığı açıklamada, zirve ve tartışmaların ardından tüm AB ülkelerinin Rusya’nın varlıklarına el konulmasının yönetilmesi zor mali ve hukuki riskler doğuracağını dile getirmişti. Kremlin ise Rus varlıklarının müsadere edilmesinin yanıtsız kalmayacağı ve bu tür adımların çok ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunmuştu.
Avrupa Komisyonu, Rusya’nın egemen varlıklarının Kiev için kullanılmasına AB ülkelerinin onay vermesini sağlama politikası izliyordu. Çatışmanın sona ermesinden sonra ve Moskova’nın 'maddi zarar ödemesi' durumunda Ukrayna’nın şartlı olarak geri ödemesi öngörülen, 185 milyar eurodan 210 milyar euroya kadar bir kredi tutarı tartışılıyordu. Ancak buna karşılık Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB’nin Rusya’nın Ukrayna tarafına tazminat ödemesine ilişkin fikirlerinin gerçeklikten kopuk olduğunu, Brüksel’in uzun süredir Rusya Federasyonu’nun varlıklarını çalmakla meşgul olduğunu dile getirmişti.
AB, 12 Aralık’ta topluluk ülkelerinde bulunan Rus devlet varlıklarının süresiz olarak dondurulmasına karar almıştı. Bu varlıkların çözülmesi için çatışmanın sona ermesi ve zararın tazmin edilmesi şart koşulmuştu. Perşembe günü Brüksel’de yapılan zirvede AB liderleri, Rusya’nın varlıklarının önümüzdeki iki yıl boyunca Kiev’e verilecek kredi için kullanılmasına ilişkin kararı onaylayamadı. Bu karara karşı çıkan Belçika, Avrupa Birliği’nden birkaç devleti daha kendi tarafına çekmeyi başardı ve karar bloke edildi.