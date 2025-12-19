https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/rus-disisleri-rusyanin-varliklarina-yonelik-yasa-disi-eylemler-yanitsiz-kalmayacak-1101986932.html
Rus Dışişleri: Rusya'nın varlıklarına yönelik yasa dışı eylemler yanıtsız kalmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın kendi varlıklarına yönelik her türlü hukuka aykırı eyleme yanıt vereceğini belirterek Ukrayna'ya sağlanan kredilerin çatışmayı uzattığının altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus varlıklarına yönelik her türlü hukuka aykırı eylemin cezasız kalmayacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Zaharova, şu cümleleri kaydetti:
Avrupa Birliği ne kadar karmaşık sahte hukuki şemalar icat etmeye çalışırsa çalışsın Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarının bloke edilmesi, el konulması ya da kullanılması için hukuki bir dayanak yoktur. Rus varlıklarına yönelik her türlü hukuka aykırı eylem cezasız kalmayacaktır.
'Euro bürokratları kendi vatandaşlarının ceplerine giriyor'
Zaharova, Kiev’e yeni bir kredi verilmesine ilişkin kararla 'euro bürokratlarının' bir kez daha kendi vatandaşlarının 'cebine girdiklerini' ve liderlerinin hırslarının yükünü de yine bu vatandaşların taşıyacağını söyledi.
Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
Rusya’nın egemen varlıklarının fiilen müsadere edilmesi konusunda birlik sağlanamaması nedeniyle Avrupa Konseyi, AB bütçesinden sağlanacak kaynaklarla teminat altına alınan yeni bir kredinin Kiev’e verilmesine karar verdi. Yani euro bürokratları bir kez daha kendi vergi mükelleflerinin ‘cebine giriyor’. Euro kurumlarının ve AB’ye üye bazı ülkelerin yönetimlerinin siyasi hırslarının yükünü taşımaya devam edecek olanlar da yine onlar olacak..
'AB’nin Ukrayna’ya yönelik kredilerin sürdürülmesine ilişkin kararı çatışmayı uzatıyor'
Sözcü Zaharova, Avrupa Birliği ülkelerinin Vladimir Zelenskiy rejiminin daha fazla finanse edilmesine ilişkin kararının çatışmayı uzattığını ve Avrupa’nın Ukrayna’da barış istemediğini teyit ettiğini söyledi.
Zaharova açıklamasında, “AB üyesi ülkeler, Zelenskiy rejiminin finansmanının sürdürülmesine ve buna bağlı olarak Ukrayna’daki çatışmanın daha da uzatılmasına karar aldı. Bu, Avrupa Birliği’ndeki Rusofobların Ukrayna’da barış istemediğinin bir başka teyididir" dedi.