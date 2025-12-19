https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/rus-disisleri-rusyanin-varliklarina-yonelik-yasa-disi-eylemler-yanitsiz-kalmayacak-1101986932.html

Rus Dışişleri: Rusya'nın varlıklarına yönelik yasa dışı eylemler yanıtsız kalmayacak

Rus Dışişleri: Rusya'nın varlıklarına yönelik yasa dışı eylemler yanıtsız kalmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın kendi varlıklarına yönelik her türlü hukuka aykırı eyleme yanıt vereceğini belirterek Ukrayna'ya sağlanan... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus varlıklarına yönelik her türlü hukuka aykırı eylemin cezasız kalmayacağını söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Zaharova, şu cümleleri kaydetti:'Euro bürokratları kendi vatandaşlarının ceplerine giriyor'Zaharova, Kiev’e yeni bir kredi verilmesine ilişkin kararla 'euro bürokratlarının' bir kez daha kendi vatandaşlarının 'cebine girdiklerini' ve liderlerinin hırslarının yükünü de yine bu vatandaşların taşıyacağını söyledi.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:'AB’nin Ukrayna’ya yönelik kredilerin sürdürülmesine ilişkin kararı çatışmayı uzatıyor'Sözcü Zaharova, Avrupa Birliği ülkelerinin Vladimir Zelenskiy rejiminin daha fazla finanse edilmesine ilişkin kararının çatışmayı uzattığını ve Avrupa’nın Ukrayna’da barış istemediğini teyit ettiğini söyledi.Zaharova açıklamasında, “AB üyesi ülkeler, Zelenskiy rejiminin finansmanının sürdürülmesine ve buna bağlı olarak Ukrayna’daki çatışmanın daha da uzatılmasına karar aldı. Bu, Avrupa Birliği’ndeki Rusofobların Ukrayna’da barış istemediğinin bir başka teyididir" dedi.

