İkinci el araç alım-satımında harç dönemi başlıyor

Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 7566 sayılı Kanun, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile ikinci el araç alım-satımında yeni bir dönem başladı.Araç satış ve devirlerinde binde 2 harçYapılan değişiklikle birlikte araç satış ve devir işlemlerinde uygulanacak harç oranı binde 2 olarak belirlendi. Buna göre noter satışlarında, aracın satış bedeli üzerinden harç hesaplanacak.Asgari tutar bin lira olacakDüzenlemeye göre ödenecek harcın asgari tutarı bin lira olarak tespit edildi. Satış bedeli düşük olsa dahi harç tutarı bin liranın altına düşmeyecek.Yetki belgesi olanlar muaf tutulduİkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satışlarda ise harç alınmayacağı açıklandı. Bu kapsamda, profesyonel ticaret yapan yetkili satıcılar muafiyet kapsamında olacak.1 milyon liralık araç için 2 bin lira harçÖrnekle açıklamak gerekirse, 1 milyon liralık bir aracın satışında ödenecek harç 2 bin lira olacak. Harç tutarı, noterde belirtilen satış bedeli x 2 / 1000 formülüyle hesaplanacak.Uygulama yılbaşından itibaren geçerliYeni harç uygulaması, yılbaşından itibaren geçerli olacak.

