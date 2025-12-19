https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/vergi-paketi-yururlukte-ikinci-el-arac-satisi-emlak-vergisi-kira-geliri-gelir-vergisinde-yeni-donem-1101947780.html
Vergi Paketi yürürlükte: İkinci el araç satışı, emlak vergisi, kira geliri, gelir vergisinde yeni dönem
Vergi Paketi yürürlükte: İkinci el araç satışı, emlak vergisi, kira geliri, gelir vergisinde yeni dönem
TBMM’de kabul edilen yeni vergi paketi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Araç satış ve devir işlemlerinden harç alınması uygulaması hayata geçirildi.Yeni paketle birlikte emlak vergisindeki artış oranı ise yüzde 100 ile sınırlandırıldı. Düzenlemelerle kamuya yaklaşık 250 milyar liralık kaynak oluşturulması hedefleniyor.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni vergi paketiyle birlikte birçok alanda önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Kuyumculuktan ikinci el araç satışına, emlak vergisinden kira gelirlerine kadar geniş bir yelpazede yeni vergi ve harç uygulamaları devreye alındı.
Kuyumculuk, kıymetli madenler ve hayvancılığa yıllık harç
Yeni düzenlemeyle kuyumculuk faaliyetleri, ikinci el araç satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleri, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak.
Emlak vergisine artış sınırı
Emlak vergisinde fahiş artışların önüne geçilmesi amacıyla, 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi değerlerinin 2025 yılı vergi değerlerinin en fazla 2 katı olabileceği hükme bağlandı. Belediyeler bu sınırın üzerinde bedel talep edemeyecek. Emlak vergisi değeri ise her yıl, bir önceki yılın vergi değeri üzerinden değerleme oranı kadar artırılacak.
Araç satış ve devirlerinde harç dönemi
Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırıldı. Satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde iki oranında harç tahsil edilecek.
Gayrimenkulde satışında yanlış beyana ağır ceza
Gayrimenkul satışında yanlış beyanda bulunanlara uygulanan yüzde 25 oranındaki ceza bir kat artırıldı.
Kira gelirinde emeklilik istisnası
Mesken kira gelirlerinde, emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar hariç olmak üzere gelir vergisi istisnası kaldırıldı. Bu grup dışındaki kişiler, kira geliri tutarı ne olursa olsun vergi ödeyecek.
Ayrıca konutlar hariç olmak üzere, kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan borçların faizlerinin gider olarak indirilmesi uygulaması sona erdirildi.
Vergilendirme dönemleri değişti
Mükelleflerin kazançlarının artık 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilmesi ve yılın son çeyreğine ait geçici vergi beyannamesi verilmesi düzenlendi.
Prim üst sınırı yükseltildi
Prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarıldı.
UEFA organizasyonlarına vergi muafiyeti
UEFA organizasyonlarında KDV istisnası getirildi. Ayrıca bu organizasyonlardan gelir elde eden tüzel kişiler Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulacak.
Vadeli Çek Süresi Uzatıldı
Vadeli çek uygulamasının süresi 31 Aralık 2025’ten 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı.