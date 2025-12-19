Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adı değişiyor
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adı değişiyor
İçişleri Bakanlığı, 350 bin personeli bünyesinde barındıran Emniyet Genel Müdürlüğü için reform niteliğinde bir yapısal değişikliğe gidiyor. Yeni teşkilat... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin yeni teşkilat kanununu hazırlanacağını açıkladı.Emniyet değişiyor: Emniyet Başkanlığı olacakBuna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Başkanlığı'na dönüşecek, teşkilattaki bazı daire başkanlıkları genel müdürlük seviyesine çıkarılacak.Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor" dedi.Teşkilat yapısına ilişkin çalışma tamamlandıktan sonra Meclis'e sunulacak. Ardından genel kurulda görüşülüp son halini alacak.Polise 12 saat mesai 36 saat dinlenme modeliYaklaşık 350 bin polisin çalışma sistemine ilişkin yeni düzenleme de yolda.Emniyet güçleri, 12 saat mesai, 36 saat dinlenme modeline geçecek. Bakan Yerlikaya, düzenlemeye ilişkin ayrıntıları Meclis'teki bütçe görüşmelerinde duyurmuştu.Yerlikaya, "Yeni personelimizle birlikte dört gruplu 12-36 sistemine geçiyoruz. Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık inşallah önümüzdeki yıl bunu tamamlayacağız" açıklamasını yaptı.
türki̇ye
19.12.2025
İçişleri Bakanlığı, 350 bin personeli bünyesinde barındıran Emniyet Genel Müdürlüğü için reform niteliğinde bir yapısal değişikliğe gidiyor. Yeni teşkilat kanunu ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adı, Emniyet Başkanlığı olacak. Teşkilat bünyesindeki bazı daireler genel müdürlük seviyesine çıkarılacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin yeni teşkilat kanununu hazırlanacağını açıkladı.

Emniyet değişiyor: Emniyet Başkanlığı olacak

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Başkanlığı'na dönüşecek, teşkilattaki bazı daire başkanlıkları genel müdürlük seviyesine çıkarılacak.
Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor" dedi.
Teşkilat yapısına ilişkin çalışma tamamlandıktan sonra Meclis'e sunulacak. Ardından genel kurulda görüşülüp son halini alacak.

Polise 12 saat mesai 36 saat dinlenme modeli

Yaklaşık 350 bin polisin çalışma sistemine ilişkin yeni düzenleme de yolda.
Emniyet güçleri, 12 saat mesai, 36 saat dinlenme modeline geçecek. Bakan Yerlikaya, düzenlemeye ilişkin ayrıntıları Meclis'teki bütçe görüşmelerinde duyurmuştu.
Yerlikaya, "Yeni personelimizle birlikte dört gruplu 12-36 sistemine geçiyoruz. Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık inşallah önümüzdeki yıl bunu tamamlayacağız" açıklamasını yaptı.
