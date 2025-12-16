https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/bakan-yerlikaya-duyurdu-polislerin-maas-ve-calisma-saatlerine-duzenleme-geliyor-1101830195.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: Polislerin maaş ve çalışma saatlerine düzenleme geliyor

Bakan Yerlikaya duyurdu: Polislerin maaş ve çalışma saatlerine düzenleme geliyor

16.12.2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunda önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Yerlikaya, 2025 yılı içinde terörle mücadele kapsamında 308 mağara ve sığınağın imha edildiğini, 30 terör eyleminin engellendiğini ve 103 örgüt mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.Polislerin çalışma saatlerine ilişkin Bakan Yerlikaya, “Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz Önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda yeni çalışma sistemine geçilecek” dedi.Bakan Yerlikaya, aynı görevde bulunan personel arasında ücret dengesi sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

