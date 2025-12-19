https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/brown-universitesindeki-silahli-saldirinin-suphelisi-olu-bulundu-1101949062.html

Brown Üniversitesi’ndeki silahlı saldırının şüphelisi ölü bulundu

ABD'de Brown Üniversitesi'nde geçen hafta düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi, New Hampshire eyaletinin Salem kentinde bulunan bir depolama tesisinde ölü bulundu. Polis, altın gün süren birçok eyaletin arandığı operasyonun ardından şüphelinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.Yetkililer, 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente’nin yaklaşık 25 yıl önce Rhode Island’daki Brown Üniversitesi’nde eğitim gördüğünü belirtti. Providence Emniyet Müdürü Oscar Perez, güvenlik kamerası görüntüleri ve kamuoyundan gelen ihbarlar sayesinde bir araç kiralama noktasına ulaşıldığını, burada şüphelinin isminin tespit edilerek aranan kişiyle eşleştirildiğini söyledi.İlk incelemeler, Valentine'in intihar ettiğine işaret ederken, depolama alanında ne kadar süredir bulunduğu konusunda net bilgi verilmedi.MIT profesörünün ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülüyorYetkililer, şüphelinin Brown Üniversitesi’ndeki saldırıdan iki gün sonra Massachusetts Institute of Technology’de görev yapan 47 yaşındaki Profesör Nuno F. Gomes Loureiro’yi, Massachusetts eyaletinin Brookline kentindeki evinde silahla vurarak öldürdüğüne inanıyor. Polis, hem kurbanın hem de şüphelinin 1990’ların sonunda Portekiz’de aynı üniversitede eğitim gördüğünü açıkladı.Yetkililer, her iki saldırının olası motivasyonuna ilişkin henüz bir bilgi paylaşmadı. Brown Üniversitesi’ndeki saldırının ardından soruşturmada ilerleme sağlanamaması kamuoyunda tepkiye yol açmış, FBI olayla ilgili bilgi verenlere 50 bin dolarlık ödül açıklamıştı.

