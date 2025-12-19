Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/brown-universitesindeki-silahli-saldirinin-suphelisi-olu-bulundu-1101949062.html
Brown Üniversitesi’ndeki silahlı saldırının şüphelisi ölü bulundu
Brown Üniversitesi’ndeki silahlı saldırının şüphelisi ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Brown Üniversitesi’nde geçen hafta düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi, altı gün süren arama çalışmasının ardından New Hampshire’da ölü bulunduğu... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T08:52+0300
2025-12-19T08:52+0300
dünya
oscar perez
portekiz
new hampshire
abd
rhode island
massachusetts institute of technology (mit)
brown üniversitesi
mit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101800650_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9c60705073b00a5057ab7beedc10e315.jpg
ABD'de Brown Üniversitesi'nde geçen hafta düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi, New Hampshire eyaletinin Salem kentinde bulunan bir depolama tesisinde ölü bulundu. Polis, altın gün süren birçok eyaletin arandığı operasyonun ardından şüphelinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.Yetkililer, 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente’nin yaklaşık 25 yıl önce Rhode Island’daki Brown Üniversitesi’nde eğitim gördüğünü belirtti. Providence Emniyet Müdürü Oscar Perez, güvenlik kamerası görüntüleri ve kamuoyundan gelen ihbarlar sayesinde bir araç kiralama noktasına ulaşıldığını, burada şüphelinin isminin tespit edilerek aranan kişiyle eşleştirildiğini söyledi.İlk incelemeler, Valentine'in intihar ettiğine işaret ederken, depolama alanında ne kadar süredir bulunduğu konusunda net bilgi verilmedi.MIT profesörünün ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülüyorYetkililer, şüphelinin Brown Üniversitesi’ndeki saldırıdan iki gün sonra Massachusetts Institute of Technology’de görev yapan 47 yaşındaki Profesör Nuno F. Gomes Loureiro’yi, Massachusetts eyaletinin Brookline kentindeki evinde silahla vurarak öldürdüğüne inanıyor. Polis, hem kurbanın hem de şüphelinin 1990’ların sonunda Portekiz’de aynı üniversitede eğitim gördüğünü açıkladı.Yetkililer, her iki saldırının olası motivasyonuna ilişkin henüz bir bilgi paylaşmadı. Brown Üniversitesi’ndeki saldırının ardından soruşturmada ilerleme sağlanamaması kamuoyunda tepkiye yol açmış, FBI olayla ilgili bilgi verenlere 50 bin dolarlık ödül açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/mit-profesoru-oldurulmustu-brown-universitesi-saldirisiyla-baglantili-mi-1101944904.html
portekiz
new hampshire
rhode island
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101800650_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_c7e4f5e775030ff45e754af26602a475.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
oscar perez, portekiz, new hampshire, abd, rhode island, massachusetts institute of technology (mit), brown üniversitesi, mit
oscar perez, portekiz, new hampshire, abd, rhode island, massachusetts institute of technology (mit), brown üniversitesi, mit

Brown Üniversitesi’ndeki silahlı saldırının şüphelisi ölü bulundu

08:52 19.12.2025
© AA / Kyle MazzaBrown Üniversitesi silahlı saldırı
Brown Üniversitesi silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
© AA / Kyle Mazza
Abone ol
Brown Üniversitesi’nde geçen hafta düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi, altı gün süren arama çalışmasının ardından New Hampshire’da ölü bulunduğu açıklandı. Yetkililer, Valente’nin MIT’de görev yapan bir profesörün öldürülmesiyle de bağlantılı olabileceğini belirtti.
ABD'de Brown Üniversitesi'nde geçen hafta düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi, New Hampshire eyaletinin Salem kentinde bulunan bir depolama tesisinde ölü bulundu. Polis, altın gün süren birçok eyaletin arandığı operasyonun ardından şüphelinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Yetkililer, 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente’nin yaklaşık 25 yıl önce Rhode Island’daki Brown Üniversitesi’nde eğitim gördüğünü belirtti. Providence Emniyet Müdürü Oscar Perez, güvenlik kamerası görüntüleri ve kamuoyundan gelen ihbarlar sayesinde bir araç kiralama noktasına ulaşıldığını, burada şüphelinin isminin tespit edilerek aranan kişiyle eşleştirildiğini söyledi.
İlk incelemeler, Valentine'in intihar ettiğine işaret ederken, depolama alanında ne kadar süredir bulunduğu konusunda net bilgi verilmedi.

MIT profesörünün ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülüyor

Yetkililer, şüphelinin Brown Üniversitesi’ndeki saldırıdan iki gün sonra Massachusetts Institute of Technology’de görev yapan 47 yaşındaki Profesör Nuno F. Gomes Loureiro’yi, Massachusetts eyaletinin Brookline kentindeki evinde silahla vurarak öldürdüğüne inanıyor. Polis, hem kurbanın hem de şüphelinin 1990’ların sonunda Portekiz’de aynı üniversitede eğitim gördüğünü açıkladı.
Yetkililer, her iki saldırının olası motivasyonuna ilişkin henüz bir bilgi paylaşmadı. Brown Üniversitesi’ndeki saldırının ardından soruşturmada ilerleme sağlanamaması kamuoyunda tepkiye yol açmış, FBI olayla ilgili bilgi verenlere 50 bin dolarlık ödül açıklamıştı.
Washington DC’de Silahlı Saldırı Sonrası İnceleme Başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
DÜNYA
MIT profesörü öldürülmüştü: Brown Üniversitesi saldırısıyla bağlantılı mı?
03:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала