Bir yılı 8 saat sürüyor: Limona benzeyen gezegen keşfedildi

Astrofizikçiler, limon şeklini andıran ve büyük ölçüde karbondan oluşan gizemli bir ötegezegen keşfetti. PSR J2322-2650b adı verilen gezegende bir yılın 7.8...

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101991632_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_18049bf88d158ccc498a4dff7dea7869.jpg

Bilim insanları Dünya’dan 2 bin ışık yılından fazla uzaklıkta bulunan bir ötegezegen keşfetti.PSR J2322-2650b adı verilen gezegen, bir nötron yıldızı (pulsar) etrafında son derece yakın bir yörüngede dolanıyor. Gezegen, bir turunu yalnızca 7.8 saatte (yaklaşık 8 saat) tamamlıyor. Bu durum, gezegen üzerinde çok güçlü yerçekimi kuvvetlerinin oluşmasına neden olurken, gezegenin uzun, limon benzeri bir şekil almasına yol açıyor.James Webb Uzay Teleskobu'yla yapılan gözlemlerde, gezegenin atmosferinde su, metan veya karbondioksit yerine ağırlıklı olarak moleküler karbon ve helyum tespit edildi. Bilim insanları, aşırı basınç nedeniyle gezegenin çekirdeğindeki karbonun elmas formuna dönüşmüş olabileceğini değerlendiriyor.Araştırmacılar, karbonun genellikle saf halde bulunmaması nedeniyle bu gezegenin oluşumunun bilinen gezegen modelleriyle açıklanamadığını belirtiyor. Zhang, “Daha önce hiç kimse böyle bir gezegen atmosferi görmedi” diyerek keşfin sıra dışı niteliğine dikkat çekti.

