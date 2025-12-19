https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/zaman-marsta-daha-hizli-akiyor-1101951158.html

Zaman Mars'ta daha hızlı akıyor

Zaman Mars'ta daha hızlı akıyor

Sputnik Türkiye

ABD’li bilim insanlarının araştırmasına göre Mars’taki saatler, Dünya’daki saatlerden günde ortalama 477 mikrosaniye daha hızlı çalışıyor. Küçük görünen bu... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T12:04+0300

2025-12-19T12:04+0300

2025-12-19T12:04+0300

yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/1a/1044124862_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_54c4b9f7b259ecd50ddd6b1f9e51db8d.jpg

ABD’deki Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nden (NIST) iki fizikçinin yürüttüğü araştırmaya göre, Mars’taki saatler Dünya’daki saatlere kıyasla günde ortalama 477 milyonda bir saniye (477 mikrosaniye) daha hızlı çalışıyor.Bu fark oldukça küçük olsa da, Dünya, Ay ve Mars arasındaki zamanın milisaniyeler düzeyinde hassasiyetle senkronize edilmesi gereken durumlarda kritik önem taşıyabilir.Albert Einstein’ın genel görelilik teorisine göre zaman, kütleye bağlı olarak değişiyor. Bu durum “kütleçekimsel zaman genişlemesi” olarak adlandırılıyor. Daha güçlü bir yerçekimi alanında bulunan saatler, dışarıdan bakan bir gözlemciye göre daha yavaş çalışıyor.Benzer şekilde, daha zayıf bir yerçekimi alanındaki her bir saniyenin süresi, daha güçlü yerçekimine maruz kalan gözlemcilerin ölçtüğü saniyelere kıyasla daha kısa oluyor.Örneğin, GPS uydularındaki atom saatleri, Dünya yüzeyindeki saatlere kıyasla daha hızlı çalışır. Bu da günde net 38 mikrosaniyelik bir fark yaratır.Şimdi ise NIST’ten bilim insanları Neil Ashby ve Bijunath Patla, Mars için son derece hassas bir zaman ölçüm sistemi geliştirdi.Ay yüzeyinde zaman, Ay’ın kütlesi ile Güneş, Dünya ve Ay arasındaki yerçekimsel etkileşimler nedeniyle Dünya’ya kıyasla 56 mikrosaniye daha hızlı akıyor.Ancak Patla’ya göre Mars’ta zamanı ölçmek Ay’a kıyasla çok daha karmaşık; “Üç cisim problemi son derece karmaşıktır. Şimdi dört cisimle uğraşıyoruz: Güneş, Dünya, Ay ve Mars” diyor.5 kat daha zayıfMars’ın yüzey yerçekimi, Dünya’ya kıyasla çok daha zayıf. Bunun nedeni, Mars’ın kütlesinin Dünya’nın yaklaşık onda biri olması. Mars görevlerinden elde edilen verilere göre Ashby ve Patla, Mars’taki yüzey yerçekiminin Dünya’dakinden beş kat daha zayıf olduğunu hesapladı.Buna ek olarak Mars, Güneş’ten daha zayıf bir yerçekimsel etkiye maruz kalıyor.Durumu daha da karmaşık hâle getiren bir diğer unsur ise Mars’ın yörüngesinin Dünya’ya göre çok daha eliptik olması. Bu da gezegenin yıl boyunca yerçekimsel potansiyelde daha büyük dalgalanmalar yaşamasına neden oluyor.Bu nedenle Mars’taki saatler ortalama olarak Dünya’daki saatlerden günde 477 mikrosaniye daha hızlı çalışsa da, bu fark bir Mars yılı boyunca günlük 266 mikrosaniye artıp azalabiliyor.Mars yılı 687 günMars yılı da Dünya yılına kıyasla daha uzun. Kızıl Gezegen’in Güneş etrafındaki bir turu 687 gün sürüyor. Mars günü de daha uzun; gezegen, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü Dünya’dan 40 dakika daha geç tamamlıyor.Bu kadar hassas ve ölçeklenebilir zaman sistemlerinin oluşturulması, Mars’taki gelecekteki görevler için hayati önem taşıyor. Buna, tarihi bir insanlı Mars inişi de dahil.Bu süreçte Dünya dışı zaman ölçümü; iletişim, konum belirleme ve navigasyon açısından, hem ticari kuruluşlar hem de ulusal uzay programları tarafından planlanan Ay görevlerini desteklemek için kritik rol oynayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/ham-madde-uretiminde-donum-noktasi-mars-topragindan-metal-uretildi-1098912625.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60