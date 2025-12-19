https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/bati-medyasi-rus-varliklarina-iliskin-karar-merz-ve-von-der-leyenin-basarisizligi-1101950975.html

Batı medyası: Rus varlıklarına ilişkin karar Merz ve von der Leyen’in başarısızlığı

Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmak yerine toplu borçlanmaya başvurmasını Avrupa’nın güneyi için uygunken kuzey ülkelerinin işine... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T09:58+0300

2025-12-19T09:58+0300

2025-12-19T10:01+0300

Politico gazetesi, AB liderlerinin Brüksel’deki zirvede, dondurulmuş Rus varlıklarına Ukrayna lehine el koyma konusunda anlaşmaya varamamasının Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen için “büyük başarısızlık” anlamına geldiğini yazdı.AB ülkelerinin, dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmak yerine 90 milyar euro tutarında toplu borçlanma sayesinde Ukrayna’ya finansman sağlama konusunda anlaşmaya vardığı belirtilen yazıda, “Anlaşma herkese zafer ilan etme fırsatı verse de, Almanya ve Avrupa Komisyonu'nun zirve öncesinde aradığı çözüm bu değildi” ifadesi kullanıldı.Toplu borçlanma yönteminin, Güney Avrupa ülkeleri için uygun, ancak Almanya ve Kuzey Avrupa ülkeleri için uygun olmadığını kaydeden Politico, kuzey ülkelerin geleneksel olarak finansal riskler konusundaki endişeler nedeniyle bu mekanizmaya karşı çıktığını anımsattı.AB liderlerinin, Almanya'ya bir taviz olarak, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak olan kredilerin geri ödenmesinde kullanılma olasılığına izin verdiğini, ancak bu konunun henüz gelecekte müzakere edileceği ifade edildi.Bu arada, Belçika Başbakanı Bart de Wever'in Rus varlıklarına el koyma planına karşı çıkmasının, onu AB Konseyi'nde dışlanmış bir kişi haline getirdiğine de dikkat çekildi.Daha önce Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB ülkelerinin Ukrayna'ya 2026-2027 yılları için 90 milyar euro kredi sağlama konusunda anlaştığını duyurmuştu.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya ‘tazminat’ ödeyene kadar Avrupa'daki Rus varlıkların dondurulmuş halde kalacağını açıklarken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin dondurulmuş Rus varlıklarını Kiev'e kredi sağlamak için kullanma hakkını saklı tuttuğunu belirtmişti.Dondurulmuş Rus varlıklarıUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Kiev'i gerektiği sürece destekleme sözü veren AB, mevcut tüm kaynaklarını tüketmiş durumda ve AB üye ülkeleri kendi bütçelerinden fon ayırmaya yanaşmıyor. Avrupa Komisyonu şu anda Rus varlıklarının kullanımı için Belçika'dan onay talep ediyor, ancak Krallık yetkilileri bu adımı atmayı reddediyor.Daha önce Kremlin, Rus varlıklarına el konulması durumunda, çok ciddi sonuçlar doğuracağı ve bu tür adımların cevapsız kalmayacağı uyarısında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'ya tazminat ödeme fikrinin gerçekçi olmadığını dile getirmişti.Rusya Merkez Bankası, geçen hafta, Euroclear'a karşı 8 trilyon rubleden (228 milyar dolar) fazla tazminat davası açmıştı. Dava dosyasında, Euroclear'ın Rus fonlarını ve menkul kıymetlerini yönetme yeteneğini kısıtlayarak Rusya Merkez Bankası'na zarar verdiği iddia edilmişti.

