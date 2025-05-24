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Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Miss World sahnesinde çeyrek finale yükseldi
Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Miss World sahnesinde çeyrek finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Dünya çapında milyonların takip ettiği Miss World 2025 güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil eden İdil Bilgen, çeyrek finale yükseldi. Hindistan'ın farklı... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
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Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss World 2025’te Türkiye’yi temsil eden İdil Bilgen, yarışmanın çeyrek finaline kaldı.1998 doğumlu Türkiye Güzeli, Miss World'ün resmi hesabından yapılan açıklamada övgü aldı:Yarışmada çeyrek finale kalan adaylar, yalnızca fiziksel güzellikleriyle değil; liderlik vasıfları, topluma katkıları ve kültürel temsil yetenekleriyle değerlendiriliyor. Miss World 2025 finali önümüzdeki haftalarda düzenlenecek. Çeyrek finale kalan isimler, yarı finale yükselmek için sosyal medya oylaması, jüri puanları ve bireysel sunumları üzerinden yeniden değerlendirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/turkiye-guzeli-idil-bilgen-hindistana-gitti-bilgen-miss-worlde-katilacak-1096036549.html
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i̇dil bilgen, miss world, türkiye, miss world 2025, hindistan
i̇dil bilgen, miss world, türkiye, miss world 2025, hindistan

Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Miss World sahnesinde çeyrek finale yükseldi

20:51 24.05.2025
© Fotoğraf / Miss Turkey 2024 InstagramMiss Turkey 2024
Miss Turkey 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
© Fotoğraf / Miss Turkey 2024 Instagram
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Dünya çapında milyonların takip ettiği Miss World 2025 güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil eden İdil Bilgen, çeyrek finale yükseldi. Hindistan'ın farklı şehirlerinde düzenlenen Miss World güzellik yarışmasının finali önümüzdeki hafta düzenlenecek.
Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss World 2025’te Türkiye’yi temsil eden İdil Bilgen, yarışmanın çeyrek finaline kaldı.
1998 doğumlu Türkiye Güzeli, Miss World'ün resmi hesabından yapılan açıklamada övgü aldı:
"72'nci Dünya Güzellik Yarışması'nın çeyrek finalinde yer alan İdil Bilgen'i tebrik ediyoruz. Gerçek güzelliğin şefkat ve cesarette bulunduğunu kanıtladı"
Yarışmada çeyrek finale kalan adaylar, yalnızca fiziksel güzellikleriyle değil; liderlik vasıfları, topluma katkıları ve kültürel temsil yetenekleriyle değerlendiriliyor. Miss World 2025 finali önümüzdeki haftalarda düzenlenecek.
Çeyrek finale kalan isimler, yarı finale yükselmek için sosyal medya oylaması, jüri puanları ve bireysel sunumları üzerinden yeniden değerlendirilecek.
Miss Turkey 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
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Türkiye güzeli İdil Bilgen Hindistan'a gitti: Bilgen, Miss World'e katılacak
7 Mayıs, 17:47
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