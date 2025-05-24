https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/turkiye-guzeli-idil-bilgen-miss-world-sahnesinde-ceyrek-finale-yukseldi-1096487382.html

Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Miss World sahnesinde çeyrek finale yükseldi

Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Miss World sahnesinde çeyrek finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Dünya çapında milyonların takip ettiği Miss World 2025 güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil eden İdil Bilgen, çeyrek finale yükseldi. Hindistan'ın farklı... 24.05.2025, Sputnik Türkiye

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yaşam

i̇dil bilgen

miss world

türkiye

miss world 2025

hindistan

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Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss World 2025’te Türkiye’yi temsil eden İdil Bilgen, yarışmanın çeyrek finaline kaldı.1998 doğumlu Türkiye Güzeli, Miss World'ün resmi hesabından yapılan açıklamada övgü aldı:Yarışmada çeyrek finale kalan adaylar, yalnızca fiziksel güzellikleriyle değil; liderlik vasıfları, topluma katkıları ve kültürel temsil yetenekleriyle değerlendiriliyor. Miss World 2025 finali önümüzdeki haftalarda düzenlenecek. Çeyrek finale kalan isimler, yarı finale yükselmek için sosyal medya oylaması, jüri puanları ve bireysel sunumları üzerinden yeniden değerlendirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/turkiye-guzeli-idil-bilgen-hindistana-gitti-bilgen-miss-worlde-katilacak-1096036549.html

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