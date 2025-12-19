https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/2025-arap-kupasini-fas-kazandi-urdun-uzatmalarda-devrildi-1101943387.html

2025 Arap Kupası'nı Fas Kazandı: Ürdün uzatmalarda devrildi

Sputnik Türkiye

Fas, 2025 FIFA Arap Kupası finalinde Ürdün’ü normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma devrelerinde 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 19.12.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101943213_0:241:3071:1968_1920x0_80_0_0_63a830cb8a29f02fd412d0af5d09bcfb.jpg

Katar’ın Lusail Stadı’nda oynanan Fas - Ürdün Arap Kupası Finali, büyük heyecana sahne oldu.Mücadeleye hızlı başlayan Fas, Oussama Tannane’nin erken golüyle üstünlüğü yakaladı. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan kırmızı yeşilliler, buna karşın ikinci yarıda Ürdün’ün etkili oyununa engel olamadı. Ürdün’ün formda ismi Ali Olwan, biri penaltıdan olmak üzere 48 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru tersine çevirdi.Fas, 88. dakikada oyuna sonradan giren Abderrazak Hamdallah'la eşitliği sağladı ve mücadeleyi uzatmalara taşıdı. Uzatma devrelerinde oyunun hakimiyetini tamamen eline alan Fas, 100. dakikada yine Hamdallah’ın golüyle öne geçerek sahadan 3-2 galip ayrıldı.

