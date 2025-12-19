Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/2025-arap-kupasini-fas-kazandi-urdun-uzatmalarda-devrildi-1101943387.html
2025 Arap Kupası'nı Fas Kazandı: Ürdün uzatmalarda devrildi
2025 Arap Kupası'nı Fas Kazandı: Ürdün uzatmalarda devrildi
Sputnik Türkiye
Fas, 2025 FIFA Arap Kupası finalinde Ürdün’ü normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma devrelerinde 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T00:24+0300
2025-12-19T00:24+0300
spor
ortadoğu
fas
ürdün
fifa
maç
maç yayını
tarihi maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101943213_0:241:3071:1968_1920x0_80_0_0_63a830cb8a29f02fd412d0af5d09bcfb.jpg
Katar’ın Lusail Stadı’nda oynanan Fas - Ürdün Arap Kupası Finali, büyük heyecana sahne oldu.Mücadeleye hızlı başlayan Fas, Oussama Tannane’nin erken golüyle üstünlüğü yakaladı. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan kırmızı yeşilliler, buna karşın ikinci yarıda Ürdün’ün etkili oyununa engel olamadı. Ürdün’ün formda ismi Ali Olwan, biri penaltıdan olmak üzere 48 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru tersine çevirdi.Fas, 88. dakikada oyuna sonradan giren Abderrazak Hamdallah'la eşitliği sağladı ve mücadeleyi uzatmalara taşıdı. Uzatma devrelerinde oyunun hakimiyetini tamamen eline alan Fas, 100. dakikada yine Hamdallah’ın golüyle öne geçerek sahadan 3-2 galip ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/elestiriler-sonrasinda-fifa-dusuk-fiyatli-dunya-kupasi-biletlerini-duyurdu-1101864715.html
fas
ürdün
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101943213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a3c46646e0c4343f8da2eafd103e30d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, fas, ürdün, fifa, maç, maç yayını, tarihi maç
ortadoğu, fas, ürdün, fifa, maç, maç yayını, tarihi maç

2025 Arap Kupası'nı Fas Kazandı: Ürdün uzatmalarda devrildi

00:24 19.12.2025
© AA / Mohammed DabbousFas Milli Takımı
Fas Milli Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
© AA / Mohammed Dabbous
Abone ol
Fas, 2025 FIFA Arap Kupası finalinde Ürdün’ü normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma devrelerinde 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Katar’ın Lusail Stadı’nda oynanan Fas - Ürdün Arap Kupası Finali, büyük heyecana sahne oldu.
Mücadeleye hızlı başlayan Fas, Oussama Tannane’nin erken golüyle üstünlüğü yakaladı. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan kırmızı yeşilliler, buna karşın ikinci yarıda Ürdün’ün etkili oyununa engel olamadı. Ürdün’ün formda ismi Ali Olwan, biri penaltıdan olmak üzere 48 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru tersine çevirdi.
Fas, 88. dakikada oyuna sonradan giren Abderrazak Hamdallah'la eşitliği sağladı ve mücadeleyi uzatmalara taşıdı. Uzatma devrelerinde oyunun hakimiyetini tamamen eline alan Fas, 100. dakikada yine Hamdallah’ın golüyle öne geçerek sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
SPOR
Eleştiriler sonrasında FIFA, düşük fiyatlı Dünya Kupası biletlerini duyurdu
17 Aralık, 12:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала