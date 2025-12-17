Eleştiriler sonrasında FIFA, düşük fiyatlı Dünya Kupası biletlerini duyurdu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/elestiriler-sonrasinda-fifa-dusuk-fiyatli-dunya-kupasi-biletlerini-duyurdu-1101864715.html

17.12.2025

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası turnuvasının bilet fiyatları eleştirilerin odağında yer alırken FIFA'dan dikkat çeken bir hamle geldi. FIFA, turnuva için uyguladığı fiyatlandırma yapısına yönelik eleştirilerin ardından, 2026 Dünya Kupası'ndaki 104 maçın tamamı için az sayıda "daha uygun fiyatlı" 60 dolarlık biletleri satışa sundu.Dünya futbolunun yönetim organı, yeni bilet fiyatının Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ülkelerin belirli sayıda "sadık taraftarı" için geçerli olacağını açıkladı.Futbol Taraftarları Birliği'nin (FSA) "skandal" olarak nitelendirdiği önceki fiyatlandırma yapısına göre, örneğin bir taraftarın finale kadar İngiltere'yi her maçta takip etmesinin maliyeti yaklaşık 6 bin 700 dolar civarında olduğu hesaplandı. 20 milyon bilet talebi alındıBu kararla 60 dolarlık biletler, her maç için stat kapasitesinin 1,6'sına tekabül edecek. Diğer kategoriler ve fiyatlar ise değişmedi.Satış aşamasının ilk beş gününde 20 milyon bilet talebi alındığını belirten FIFA, standart bilet talep edenlerin başvurularının şubat ayında belli olacağını bildirdi.FIFA'dan yapılan açıklamada, "Giriş seviyesi biletler, elemeleri geçen takımların taraftarlarına özel olarak tahsis edilecek olup, seçim ve dağıtım süreci katılımcı üye federasyonlar (PMA'lar) tarafından ayrı ayrı yönetilecektir" denildi.ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği turnuvadaki maçlar 16 statta oynanacak.

