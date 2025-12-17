Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/elestiriler-sonrasinda-fifa-dusuk-fiyatli-dunya-kupasi-biletlerini-duyurdu-1101864715.html
Eleştiriler sonrasında FIFA, düşük fiyatlı Dünya Kupası biletlerini duyurdu
Eleştiriler sonrasında FIFA, düşük fiyatlı Dünya Kupası biletlerini duyurdu
Sputnik Türkiye
FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesi bilet fiyatlarına gelen yoğun tepkiler üzerine kategori değişikliğine gitti. 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T12:23+0300
2025-12-17T12:23+0300
spor
fifa
dünya kupası
2026 dünya kupası
2026 fifa dünya kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101157581_0:591:2048:1743_1920x0_80_0_0_e423f670002ff653d4a7f4abf90f83ed.jpg
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası turnuvasının bilet fiyatları eleştirilerin odağında yer alırken FIFA'dan dikkat çeken bir hamle geldi. FIFA, turnuva için uyguladığı fiyatlandırma yapısına yönelik eleştirilerin ardından, 2026 Dünya Kupası'ndaki 104 maçın tamamı için az sayıda "daha uygun fiyatlı" 60 dolarlık biletleri satışa sundu.Dünya futbolunun yönetim organı, yeni bilet fiyatının Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ülkelerin belirli sayıda "sadık taraftarı" için geçerli olacağını açıkladı.Futbol Taraftarları Birliği'nin (FSA) "skandal" olarak nitelendirdiği önceki fiyatlandırma yapısına göre, örneğin bir taraftarın finale kadar İngiltere'yi her maçta takip etmesinin maliyeti yaklaşık 6 bin 700 dolar civarında olduğu hesaplandı. 20 milyon bilet talebi alındıBu kararla 60 dolarlık biletler, her maç için stat kapasitesinin 1,6'sına tekabül edecek. Diğer kategoriler ve fiyatlar ise değişmedi.Satış aşamasının ilk beş gününde 20 milyon bilet talebi alındığını belirten FIFA, standart bilet talep edenlerin başvurularının şubat ayında belli olacağını bildirdi.FIFA'dan yapılan açıklamada, "Giriş seviyesi biletler, elemeleri geçen takımların taraftarlarına özel olarak tahsis edilecek olup, seçim ve dağıtım süreci katılımcı üye federasyonlar (PMA'lar) tarafından ayrı ayrı yönetilecektir" denildi.ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği turnuvadaki maçlar 16 statta oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/fifa-the-best-2025-aciklandi-yilin-en-iyileri-belli-oldu-1101854629.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101157581_0:399:2048:1935_1920x0_80_0_0_c93b2bf882d6b89a3d0270c3c3994304.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fifa, dünya kupası, 2026 dünya kupası, 2026 fifa dünya kupası
fifa, dünya kupası, 2026 dünya kupası, 2026 fifa dünya kupası

Eleştiriler sonrasında FIFA, düşük fiyatlı Dünya Kupası biletlerini duyurdu

12:23 17.12.2025
© Mustafa YalçınDünya Kupası
Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
© Mustafa Yalçın
Abone ol
FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesi bilet fiyatlarına gelen yoğun tepkiler üzerine kategori değişikliğine gitti.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası turnuvasının bilet fiyatları eleştirilerin odağında yer alırken FIFA'dan dikkat çeken bir hamle geldi. FIFA, turnuva için uyguladığı fiyatlandırma yapısına yönelik eleştirilerin ardından, 2026 Dünya Kupası'ndaki 104 maçın tamamı için az sayıda "daha uygun fiyatlı" 60 dolarlık biletleri satışa sundu.
Dünya futbolunun yönetim organı, yeni bilet fiyatının Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ülkelerin belirli sayıda "sadık taraftarı" için geçerli olacağını açıkladı.
Futbol Taraftarları Birliği'nin (FSA) "skandal" olarak nitelendirdiği önceki fiyatlandırma yapısına göre, örneğin bir taraftarın finale kadar İngiltere'yi her maçta takip etmesinin maliyeti yaklaşık 6 bin 700 dolar civarında olduğu hesaplandı.

20 milyon bilet talebi alındı

Bu kararla 60 dolarlık biletler, her maç için stat kapasitesinin 1,6'sına tekabül edecek. Diğer kategoriler ve fiyatlar ise değişmedi.
Satış aşamasının ilk beş gününde 20 milyon bilet talebi alındığını belirten FIFA, standart bilet talep edenlerin başvurularının şubat ayında belli olacağını bildirdi.
FIFA'dan yapılan açıklamada, "Giriş seviyesi biletler, elemeleri geçen takımların taraftarlarına özel olarak tahsis edilecek olup, seçim ve dağıtım süreci katılımcı üye federasyonlar (PMA'lar) tarafından ayrı ayrı yönetilecektir" denildi.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği turnuvadaki maçlar 16 statta oynanacak.
'FIFA En İyiler' ödülleri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
SPOR
FIFA The Best 2025 açıklandı: Yılın en iyileri belli oldu
Dün, 21:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала