Yılbaşı öncesinde 17 ilde sahte alkol operasyonu: 27 bin litre sahte alkollü içki ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 66 şüpheli hakkında adli işlem... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

17 ildeki kaçak ve sahte içki operasyonlarında 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı.İçişleri Bakanı Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik 2 haftadır operasyonlar düzenlendiğini belirtti.Yılbaşına günler kala sahte alkol operasyonuOperasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, şunları ifade etti:Yerlikaya, ele geçirilen ürünlerle vatandaşların sağlığına zarar verilmesini engellediklerini vurgulayarak, sahte alkol üretimine yönelik operasyonları 81 ilde aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.Vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini isteyen Yerlikaya, çalışmalarda görev alan personeli tebrik etti.

