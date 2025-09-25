https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/hatayda-sahte-icki-operasyonu-1099665765.html
Hatay'da sahte içki operasyonu
Hatay’ın Arsuz ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin litre sahte içki ele geçirildi. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
Hatay’ın Arsuz ilçesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi.JASAT ekiplerinin Üçgüllük Mahallesi’nde bir eve düzenlediği baskında 5 bin litre sahte içki ve damıtma kazanı ele geçirildi.Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.
hatay, sahte, sahte içki, alkol, alkol satışı, alkol yasağı, alkol koması, etil alkol, metil alkol, alkol zehirlenmesi, alkol tüketimi, alkol derecesi
Hatay'da sahte içki operasyonu
Hatay’ın Arsuz ilçesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi.
JASAT ekiplerinin Üçgüllük Mahallesi’nde bir eve düzenlediği baskında 5 bin litre sahte içki ve damıtma kazanı ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.