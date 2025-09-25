https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/hatayda-sahte-icki-operasyonu-1099665765.html

Hatay'da sahte içki operasyonu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin litre sahte içki ele geçirildi. 25.09.2025, Sputnik Türkiye

Hatay’ın Arsuz ilçesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi.JASAT ekiplerinin Üçgüllük Mahallesi’nde bir eve düzenlediği baskında 5 bin litre sahte içki ve damıtma kazanı ele geçirildi.Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

