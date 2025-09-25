Türkiye
Putin Küresel Atom Forumu'nda konuşuyor: Dünyada yeni teknolojik düzen ortaya çıkıyor
Hatay'da sahte içki operasyonu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin litre sahte içki ele geçirildi. 25.09.2025
Hatay’ın Arsuz ilçesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi.JASAT ekiplerinin Üçgüllük Mahallesi’nde bir eve düzenlediği baskında 5 bin litre sahte içki ve damıtma kazanı ele geçirildi.Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.
türki̇ye
hatay
17:09 25.09.2025
Hatay’ın Arsuz ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin litre sahte içki ele geçirildi.
Hatay’ın Arsuz ilçesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi.
JASAT ekiplerinin Üçgüllük Mahallesi’nde bir eve düzenlediği baskında 5 bin litre sahte içki ve damıtma kazanı ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.
