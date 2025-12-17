https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/unlulere-uyusturucu-operasyonu-sercan-yasar-tahliye-oldu-1101895266.html
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Sercan Yaşar tahliye oldu
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Sercan Yaşar tahliye oldu
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, cezaevinden getirildiği adliyede etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu ve... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T23:47+0300
2025-12-17T23:47+0300
2025-12-17T23:47+0300
türki̇ye
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
uyuşturucu imalatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101895094_0:27:600:365_1920x0_80_0_0_f3064f02e6097f5e1c01766e3da90937.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı ünlü isimlerin de dahil olduğu uyuşturucu soruşturması kapsamındaki operasyonlar sürüyor.Eski Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci gibi isimlerin yanı sıra sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar da tutuklanmıştı. Yaşar, cezaevinden getirildiği adliyede etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.Sercan Yaşar, verdiği ifadelerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/uyusturucu-testi-pozitif-cikan-ela-rumeysa-cebeci-tutuklandi-1101891932.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101895094_56:0:543:365_1920x0_80_0_0_df52cb3fed5884c2420a87bc9f08cb00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Sercan Yaşar tahliye oldu
Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, cezaevinden getirildiği adliyede etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu ve tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı ünlü isimlerin de dahil olduğu uyuşturucu soruşturması kapsamındaki operasyonlar sürüyor.
Eski Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci gibi isimlerin yanı sıra sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar da tutuklanmıştı. Yaşar, cezaevinden getirildiği adliyede etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.
Sercan Yaşar, verdiği ifadelerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.