Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Sercan Yaşar tahliye oldu

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Sercan Yaşar tahliye oldu

Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, cezaevinden getirildiği adliyede etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu ve... 17.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı ünlü isimlerin de dahil olduğu uyuşturucu soruşturması kapsamındaki operasyonlar sürüyor.Eski Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci gibi isimlerin yanı sıra sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar da tutuklanmıştı. Yaşar, cezaevinden getirildiği adliyede etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.Sercan Yaşar, verdiği ifadelerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

