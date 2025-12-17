Türkiye
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Sercan Yaşar tahliye oldu
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Sercan Yaşar tahliye oldu
Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, cezaevinden getirildiği adliyede etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu ve... 17.12.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı ünlü isimlerin de dahil olduğu uyuşturucu soruşturması kapsamındaki operasyonlar sürüyor.Eski Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci gibi isimlerin yanı sıra sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar da tutuklanmıştı. Yaşar, cezaevinden getirildiği adliyede etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.Sercan Yaşar, verdiği ifadelerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
23:47 17.12.2025
Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, cezaevinden getirildiği adliyede etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu ve tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı ünlü isimlerin de dahil olduğu uyuşturucu soruşturması kapsamındaki operasyonlar sürüyor.
Eski Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci gibi isimlerin yanı sıra sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar da tutuklanmıştı. Yaşar, cezaevinden getirildiği adliyede etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.
Sercan Yaşar, verdiği ifadelerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
