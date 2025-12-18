https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/kupada-son-sampiyon-sahaya-cikiyor-galatasaray---basaksehir-maci-hangi-kanalda-1101936410.html

Kupada son şampiyon sahaya çıkıyor: Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Galatasaray, gruptaki ilk sınavında RAMS Başakşehir’i sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. 18.12.2025, Sputnik Türkiye

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir'le karşı karşıya geliyor.RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma bugün saat 20.30’da başlayacak ve mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.Geçen sezon kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, bu yıl A Grubu’nda Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor'la mücadele edecek. Galatasaray, turnuvaya iyi bir başlangıç yaparak şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

