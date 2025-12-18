Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/kupada-son-sampiyon-sahaya-cikiyor-galatasaray---basaksehir-maci-hangi-kanalda-1101936410.html
Kupada son şampiyon sahaya çıkıyor: Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda?
Kupada son şampiyon sahaya çıkıyor: Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Galatasaray, gruptaki ilk sınavında RAMS Başakşehir’i sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T17:41+0300
2025-12-18T17:41+0300
spor
galatasaray
galatasaray sportif aş
galatasaray spor kulübü
maç
maç yayını
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092472927_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d9d47e2e020140a32102904d8bf89e50.jpg
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir'le karşı karşıya geliyor.RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma bugün saat 20.30’da başlayacak ve mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.Geçen sezon kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, bu yıl A Grubu’nda Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor'la mücadele edecek. Galatasaray, turnuvaya iyi bir başlangıç yaparak şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/galatasaray-antalyadan-galibiyetle-donuyor-4-gol-ile-sevinen-sari-kirmizililar-puan-farkini-5e-1101779492.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092472927_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_60a7b4c6b32307250e363f2370cb351b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Kupada son şampiyon sahaya çıkıyor: Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda?

17:41 18.12.2025
© AA / Abdulhamid HoşbaşZiraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray ile RAMS Başakşehir takımları, RAMS Park’ta karşılaştı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray ile RAMS Başakşehir takımları, RAMS Park’ta karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Galatasaray, gruptaki ilk sınavında RAMS Başakşehir’i sahasında ağırlamaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir'le karşı karşıya geliyor.
RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma bugün saat 20.30’da başlayacak ve mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Geçen sezon kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, bu yıl A Grubu’nda Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor'la mücadele edecek.
Galatasaray, turnuvaya iyi bir başlangıç yaparak şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2025
SPOR
Galatasaray Antalya'dan galibiyetle dönüyor: 4 gol ile sevinen sarı kırmızılılar puan farkını 5'e çıkardı
14 Aralık, 09:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала