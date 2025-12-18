https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/kupada-son-sampiyon-sahaya-cikiyor-galatasaray---basaksehir-maci-hangi-kanalda-1101936410.html
Kupada son şampiyon sahaya çıkıyor: Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda?
Kupada son şampiyon sahaya çıkıyor: Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Galatasaray, gruptaki ilk sınavında RAMS Başakşehir’i sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T17:41+0300
2025-12-18T17:41+0300
2025-12-18T17:41+0300
spor
galatasaray
galatasaray sportif aş
galatasaray spor kulübü
maç
maç yayını
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092472927_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d9d47e2e020140a32102904d8bf89e50.jpg
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir'le karşı karşıya geliyor.RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma bugün saat 20.30’da başlayacak ve mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.Geçen sezon kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, bu yıl A Grubu’nda Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor'la mücadele edecek. Galatasaray, turnuvaya iyi bir başlangıç yaparak şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/galatasaray-antalyadan-galibiyetle-donuyor-4-gol-ile-sevinen-sari-kirmizililar-puan-farkini-5e-1101779492.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092472927_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_60a7b4c6b32307250e363f2370cb351b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Kupada son şampiyon sahaya çıkıyor: Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Galatasaray, gruptaki ilk sınavında RAMS Başakşehir’i sahasında ağırlamaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir'le karşı karşıya geliyor.
RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma bugün saat 20.30’da başlayacak ve mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Geçen sezon kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, bu yıl A Grubu’nda Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor'la mücadele edecek.
Galatasaray, turnuvaya iyi bir başlangıç yaparak şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.