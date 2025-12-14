Galatasaray Antalya'dan galibiyetle dönüyor: 4 gol ile sevinen sarı kırmızılılar puan farkını 5'e çıkardı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/galatasaray-antalyadan-galibiyetle-donuyor-4-gol-ile-sevinen-sari-kirmizililar-puan-farkini-5e-1101779492.html

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 yendi. 14.12.2025

Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 4 golle kazandı.Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda devirdiCorendon Airlines Antalya Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısında etkili bir futbol sergileyen sarı-kırmızılı ekip, 7. dakikada Leroy Sane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 11. dakikasında Roland Sallai'nin golüyle farkı 2'ye çıkaran "Cimbom" ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.İkinci yarıda da iyi performansını sürdüren Galatasaray, Victor Osimhen ile 56. dakikada 3-0'lık üstünlük kurdu. Geri dönmeye çalışan ev sahibi takım, 69. dakikada Sander van de Streek'in golüyle farkı yeniden 2'ye çekti: 1-3. Mücadelenin 90+3. dakikasında Mauro Icardi ile bir gol daha bulan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 4-1 galip ayrıldı.Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 16. maçında 12. galibiyetini elde etti. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve tek yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 39'a çıkardı. "Cimbom" maç fazlasıyla en yakın takipçisi Trabzonspor ile puan farkını 5'e taşıdı.Antalyaspor ise 9. kez yenilerek 15 puanda kaldı.2 maç sonra deplasmanda kazandıGalatasaray, Süper Lig'de 2 maç sonra dış sahada 3 puan aldı.Ligde 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 14. haftada ise dış sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Ligde 2 maçlık deplasman galibiyet hasreti yaşayan Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup ederek kötü istatistiğini sonlandırdı.Antalyaspor'a son 19 maçta mağlup olmadıGalatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 19 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.Akdeniz temsilcisi karşısındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 19 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.Bu süreçteki 15. galibiyetini alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Galatasaray 45, galibiyete hasret kalan Antalyaspor ise 10 kez fileleri havalandırabildi.Sarı-kırmızılı ekip, son 7 maçı kazandıGalatasaray, Akdeniz temsilcisiyle üst üste yaptığı 7. maçtan da 3 puanla yarıldı.Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 19 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.Kalesini yine gole kapatamadıSarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 9 maçın 8'inde kalesinde gol gördü.Ligde sezonun ilk 7 maçında sadece 2 gol yiyen Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 9 lig müsabakasının 8'inde en az 1 kez gol yedi. Galatasaray, bu dönemde sadece bir mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 10 golü kalesinde gördü.

