Epstein fotoğrafları yayımlandı: Trump, Clinton ve Prens Andrew aynı karelerde
Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, milyarder cinsel suçlu Jeffrey Epstein’ın Donald Trump ve Bill Clinton'la birlikte göründüğü yeni fotoğrafları yayımladı. Gözetim Komitesi tarafından paylaşılan 19 fotoğraf, Epstein’ın özel yaşamına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.
ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat üyeler, milyarder cinsel suçlu Jeffrey Epstein’ın arşivinden alınan ve aralarında Donald Trump, Bill Clinton'la eski Prens Andrew’nin de bulunduğu isimleri gösteren yeni fotoğrafları kamuoyuna açıkladı.
Komite üyeleri, Epstein’dan kalan toplam 95 bin fotoğraf arasından 19’unun seçildiğini bildirdi. Fotoğrafların bir kısmında cinsel içerikli materyaller yer alırken, görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiğine dair net bilgi bulunmuyor.
'Daha fazla soru işareti doğuruyor'
Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nin Demokrat üyesi Robert Garcia, “Bu rahatsız edici görüntüler, Epstein’ın dünya çapında etkili isimlerle kurduğu ilişkiler hakkında daha fazla soru doğuruyor. Amerikan halkı gerçeği öğrenene kadar durmayacağız” dedi.
Fotoğraflarda Trump’ın üç kez yer aldığı görülüyor. Bir karede Trump’ın karikatürünün basılı olduğu prezervatiflerin bulunduğu bir masa dikkat çekiyor. Diğer fotoğraflarda ise Trump’ın kimliği gizlenen kadınlarla ve Epstein'la sosyal ortamlarda bir araya geldiği görüldü.
Bill Clinton, Bill Gates, Larry Summers, Alan Dershowitz ve Steve Bannon gibi kamuoyunun yakından tanıdığı diğer isimler de fotoğraf koleksiyonunda yer aldı.
