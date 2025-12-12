Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/epstein-fotograflari-yayimlandi-trump-clinton-ve-prens-andrew-ayni-karelerde-1101759775.html
Epstein fotoğrafları yayımlandı: Trump, Clinton ve Prens Andrew aynı karelerde
Epstein fotoğrafları yayımlandı: Trump, Clinton ve Prens Andrew aynı karelerde
Sputnik Türkiye
Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, milyarder cinsel suçlu Jeffrey Epstein’ın Donald Trump ve Bill Clinton'la birlikte göründüğü yeni fotoğrafları... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T19:43+0300
2025-12-12T19:43+0300
dünya
prens andrew
donald trump
bill clinton
abd
sapık
cinsel
cinsel saldırı
cinsel taciz
cinsel istismar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101759413_0:0:657:370_1920x0_80_0_0_1de93688dafe8c23468868f76baad15d.jpg
ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat üyeler, milyarder cinsel suçlu Jeffrey Epstein’ın arşivinden alınan ve aralarında Donald Trump, Bill Clinton'la eski Prens Andrew’nin de bulunduğu isimleri gösteren yeni fotoğrafları kamuoyuna açıkladı. Komite üyeleri, Epstein’dan kalan toplam 95 bin fotoğraf arasından 19’unun seçildiğini bildirdi. Fotoğrafların bir kısmında cinsel içerikli materyaller yer alırken, görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiğine dair net bilgi bulunmuyor. 'Daha fazla soru işareti doğuruyor'Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nin Demokrat üyesi Robert Garcia, “Bu rahatsız edici görüntüler, Epstein’ın dünya çapında etkili isimlerle kurduğu ilişkiler hakkında daha fazla soru doğuruyor. Amerikan halkı gerçeği öğrenene kadar durmayacağız” dedi.Fotoğraflarda Trump’ın üç kez yer aldığı görülüyor. Bir karede Trump’ın karikatürünün basılı olduğu prezervatiflerin bulunduğu bir masa dikkat çekiyor. Diğer fotoğraflarda ise Trump’ın kimliği gizlenen kadınlarla ve Epstein'la sosyal ortamlarda bir araya geldiği görüldü.Bill Clinton, Bill Gates, Larry Summers, Alan Dershowitz ve Steve Bannon gibi kamuoyunun yakından tanıdığı diğer isimler de fotoğraf koleksiyonunda yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/epsteinin-ozel-adasina-dair-yeni-fotograflar-yayimlandi-1101524694.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101759413_36:0:620:438_1920x0_80_0_0_9045f540d58b979c701a687e0812a610.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
prens andrew, donald trump, bill clinton, abd, sapık, cinsel, cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel istismar, cinsel ilişki
prens andrew, donald trump, bill clinton, abd, sapık, cinsel, cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel istismar, cinsel ilişki

Epstein fotoğrafları yayımlandı: Trump, Clinton ve Prens Andrew aynı karelerde

19:43 12.12.2025
© Fotoğraf : Oversight DemsEpstein dosyalarında Trump
Epstein dosyalarında Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
© Fotoğraf : Oversight Dems
Abone ol
Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, milyarder cinsel suçlu Jeffrey Epstein’ın Donald Trump ve Bill Clinton'la birlikte göründüğü yeni fotoğrafları yayımladı. Gözetim Komitesi tarafından paylaşılan 19 fotoğraf, Epstein’ın özel yaşamına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.
ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat üyeler, milyarder cinsel suçlu Jeffrey Epstein’ın arşivinden alınan ve aralarında Donald Trump, Bill Clinton'la eski Prens Andrew’nin de bulunduğu isimleri gösteren yeni fotoğrafları kamuoyuna açıkladı.
© Fotoğraf : Oversight DemsEpstein dosyaları Trump
Epstein dosyaları Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
Epstein dosyaları Trump
© Fotoğraf : Oversight Dems
Komite üyeleri, Epstein’dan kalan toplam 95 bin fotoğraf arasından 19’unun seçildiğini bildirdi. Fotoğrafların bir kısmında cinsel içerikli materyaller yer alırken, görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiğine dair net bilgi bulunmuyor.
© Fotoğraf : Oversight DemsEpstein dosyalarında Trump
Epstein dosyalarında Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
Epstein dosyalarında Trump
© Fotoğraf : Oversight Dems

'Daha fazla soru işareti doğuruyor'

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nin Demokrat üyesi Robert Garcia, “Bu rahatsız edici görüntüler, Epstein’ın dünya çapında etkili isimlerle kurduğu ilişkiler hakkında daha fazla soru doğuruyor. Amerikan halkı gerçeği öğrenene kadar durmayacağız” dedi.
© Fotoğraf : Oversight DemsEpstein ve Bill Clinton
Epstein ve Bill Clinton - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
Epstein ve Bill Clinton
© Fotoğraf : Oversight Dems
Fotoğraflarda Trump’ın üç kez yer aldığı görülüyor. Bir karede Trump’ın karikatürünün basılı olduğu prezervatiflerin bulunduğu bir masa dikkat çekiyor. Diğer fotoğraflarda ise Trump’ın kimliği gizlenen kadınlarla ve Epstein'la sosyal ortamlarda bir araya geldiği görüldü.
© Fotoğraf : Oversight DemsEpstein dosyalarında Trump
Epstein dosyalarında Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
Epstein dosyalarında Trump
© Fotoğraf : Oversight Dems
Bill Clinton, Bill Gates, Larry Summers, Alan Dershowitz ve Steve Bannon gibi kamuoyunun yakından tanıdığı diğer isimler de fotoğraf koleksiyonunda yer aldı.
© Fotoğraf : Oversight DemsEpstein dosyalarında Andrew
Epstein dosyalarında Andrew - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
Epstein dosyalarında Andrew
© Fotoğraf : Oversight Dems
ABD'li milyarder Jeffrey Epstein reşit olmayan genç kızlara cinsel istismar suçlamasıyla yargılanmıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
DÜNYA
Epstein’in özel adasına dair yeni fotoğraflar yayımlandı
3 Aralık, 20:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала