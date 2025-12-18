Türkiye
Edirne'de kırmızı ışıkta geçerek yayaya çarpan sürücü yakalandı: Ehliyetin iptaline kadar giden yaptırım gündemde
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Edirne'de kırmızı ışıkta durmayarak yayaya çarpan motosiklet sürücüsünün yakalandığını duyurdu.Bakan Yerlikaya, "Geçen hafta Edirne'de kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşımıza çarpan B.Ü. isimli sürücü yakalandı. Gereği yapıldı" bilgisini paylaştı.Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre geçen yıl her gün kırmızı ışık ihlali nedeniyle 5 bin 450 idari yaptırım cezası uygulandı; kırmızı ışık ihlali yüzünden 137 kişi hayatını kaybetti.İçişleri Bakanı ayrıca yeni trafik kanununa göre kırmızı ışıkta geçenlere uygulanacak cezaların 6 aşamadan olduğunu aktardı. Bakan Yerlikaya yaptırımlara ilişkin şu bilgilendirmede bulundu:
Edirne'de kırmızı ışıkta durmayarak yayaya çarpan sürücünün yakalanmasıyla ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya örnek olaydaki durumlarda yeni Trafik Kanunu teklifine göre sürücü belgesinin iptaline varan yaptırımları açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Edirne'de kırmızı ışıkta durmayarak yayaya çarpan motosiklet sürücüsünün yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, "Geçen hafta Edirne'de kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşımıza çarpan B.Ü. isimli sürücü yakalandı. Gereği yapıldı" bilgisini paylaştı.
Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre geçen yıl her gün kırmızı ışık ihlali nedeniyle 5 bin 450 idari yaptırım cezası uygulandı; kırmızı ışık ihlali yüzünden 137 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı ayrıca yeni trafik kanununa göre kırmızı ışıkta geçenlere uygulanacak cezaların 6 aşamadan olduğunu aktardı. Bakan Yerlikaya yaptırımlara ilişkin şu bilgilendirmede bulundu:

Yeni Trafik Kanunu teklifine göre kırmızı ışıkta geçen sürücülerin üçüncü kez ihlalinde 30 gün, dördüncü kez ihlalinde 60 gün, beşinci kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız. Altıncı kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Kırmızı ışıkta geçmek yalnızca bir kural ihlali değil vatandaşlarımızın hayatına kast eden bir sorumsuzluktur.

