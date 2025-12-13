https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/istanbul-erkek-lisesi-sorusturmasinda-yeni-gelisme-okul-muduru-gorevden-uzaklastirildi-1101772451.html
İstanbul Erkek Lisesi soruşturmasında yeni gelişme: Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı
İstanbul Erkek Lisesi soruşturmasında yeni gelişme: Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı
13.12.2025
Türkiye'nin en iyi okulları arasında yer alan İstanbul Erkek Lisesi, taciz, tehdit ve dayak iddialarıyla gündeme gelmişti. Yaşananlarla ilgili soruşturmada İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürünün görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Taciz, tehdit ve dayak iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldıSabah'ın haberine göre, İstanbul Erkek Lisesi 9. sınıf öğrencileri E.E.A., M.B.P., M.M.A., M.T.P., M.A.K., E.A. ve A.H.A. Whatsapp'ta kurdukları bir grupta okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında yazışmalar yaptı. Bu yazışmaların ortaya çıkmasıyla birlikte 11. sınıf öğrencileri, bu öğrencilere şiddet uyguladı. Durumun ortaya çıkmasının ardından 9. sınıf öğrencileri velileri tarafından okuldan alınırken olaya ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın adli, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ise idari soruşturma başlattığı öğrenildi.Öte yandan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, olayın Milli Eğitim Müfettişleri tarafından soruşturulduğu ve rehberlik servisi tarafından öğrencilere yönelik destek çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.Okul müdürü uzaklaştırıldıTarihi okulda konuyla ilgili soruşturma devam ederken geçtiğimiz yıldan beri okulda müdürlük görevini sürdüren Yılmaz Arslan açığa alındı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre soruşturma kapsamında açığa alınan Arslan, dün itibarıyla okuldaki görevine gelmedi. Soruşturma sonucuna göre müdür hakkında 'görevden ihraç' ya da 'göreve iade' kararı verilebileceği belirtiliyor.
Türkiye'nin en iyi okulları arasında yer alan İstanbul Erkek Lisesi, taciz, tehdit ve dayak iddialarıyla gündeme gelmişti. Yaşananlarla ilgili soruşturmada İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürünün görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Taciz, tehdit ve dayak iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Sabah'ın haberine göre, İstanbul Erkek Lisesi 9. sınıf öğrencileri E.E.A., M.B.P., M.M.A., M.T.P., M.A.K., E.A. ve A.H.A. Whatsapp'ta kurdukları bir grupta okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında yazışmalar yaptı. Bu yazışmaların ortaya çıkmasıyla birlikte 11. sınıf öğrencileri, bu öğrencilere şiddet uyguladı. Durumun ortaya çıkmasının ardından 9. sınıf öğrencileri velileri tarafından okuldan alınırken olaya ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın adli, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ise idari soruşturma başlattığı öğrenildi.
Öte yandan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, olayın Milli Eğitim Müfettişleri tarafından soruşturulduğu ve rehberlik servisi tarafından öğrencilere yönelik destek çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
Okul müdürü uzaklaştırıldı
Tarihi okulda konuyla ilgili soruşturma devam ederken geçtiğimiz yıldan beri okulda müdürlük görevini sürdüren Yılmaz Arslan açığa alındı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre soruşturma kapsamında açığa alınan Arslan, dün itibarıyla okuldaki görevine gelmedi. Soruşturma sonucuna göre müdür hakkında 'görevden ihraç' ya da 'göreve iade' kararı verilebileceği belirtiliyor.