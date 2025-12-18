https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/belcikadan-abye-rus-varliklari-riskini-paylasma-talebi-tek-basimiza-atlamayacagiz--1101909517.html
Belçika’dan AB’ye ‘Rus varlıkları’ riskini paylaşma talebi: ‘Tek başımıza atlamayacağız’
Belçika Başbakanı Bart De Wever, ülke parlamentosunda yaptığı açıklamada, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına bir kez daha karşı çıktı.Rus varlıklarına el konulmasının mali ve ekonomik riskler taşıdığını kaydeden De Wever, “Bu nedenle Belçika, yalnızca Belçika'nın değil, Avrupa Birliği'nin de bugüne kadar bilinmeyen tüm riskin mali sorumluluğunu üstlenmesini talep etmeye devam ediyor... Bu tür durumlarda tazminatlar, mahkeme giderleri, ödenmemiş faiz veya zararlar gibi önemli ek maliyetler nedeniyle genellikle ana tutarı aşıyor” ifadesini kullandı.Belçika lideri, “Atlamadan önce paraşüte ihtiyacımız var, ama atlamamız istenirse hepimiz birlikte atlayacağız. Paraşüte güvenirsek, hepimizin birlikte atlaması zor olmayacak. Ben atlarsam, herkesin de atlaması gerekiyor” diye altını çizdi.Avrupa Komisyonu’nun Rus varlıklarının kullanımına ilişkin güvenceler konusunda kendisine henüz inandırıcı bir metin sunmadığını söyleyen De Wever, “Belçika için sözlü vaatler yeterli değil” dedi.Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sırasında, bu plana karşı çıkan ülkeleri seferber etme niyetinde olduğunu anlatan Belçikalı politikacı, “Çünkü aksi halde bu çok üzücü olacak” ifadesini kullandı.Rus varlıklarına el konulmasının karşı tedbirlere yol açabileceği yönündeki korkularını dile getiren De Wever, Çin ve Güney Afrika gibi Rusya müttefiklerinin Belçika ve operasyonlarda yer alan diğer finansal kuruluşlara karşı hukuki sürece katılabileceğini söyledi.Rusya Merkez Bankası’nın Euroclear finansal kuruluşuna karşı Rusya mahkemesinde 195 milyar euro’luk tazminat davası açtığına dikkat çeken Belçika Başbakanı, “Euroclear'ın Rusya'daki varlıklarına el konulması, ‘kartopu etkisi’ yaratabilir. Bu durumda, Euroclear artık müşterilerinin beklentilerini karşılayamaz hale gelir ve kurumun istikrarı tehlikeye girer. Bu, finansal kabus olur” diye ekledi.
Belçika Başbakanı Bart De Wever, ülke parlamentosunda yaptığı açıklamada, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına bir kez daha karşı çıktı.
Rus varlıklarına el konulmasının mali ve ekonomik riskler taşıdığını kaydeden De Wever, “Bu nedenle Belçika, yalnızca Belçika'nın değil, Avrupa Birliği'nin de bugüne kadar bilinmeyen tüm riskin mali sorumluluğunu üstlenmesini talep etmeye devam ediyor... Bu tür durumlarda tazminatlar, mahkeme giderleri, ödenmemiş faiz veya zararlar gibi önemli ek maliyetler nedeniyle genellikle ana tutarı aşıyor” ifadesini kullandı.
Belçika lideri, “Atlamadan önce paraşüte ihtiyacımız var, ama atlamamız istenirse hepimiz birlikte atlayacağız. Paraşüte güvenirsek, hepimizin birlikte atlaması zor olmayacak. Ben atlarsam, herkesin de atlaması gerekiyor” diye altını çizdi.
Avrupa Komisyonu’nun Rus varlıklarının kullanımına ilişkin güvenceler konusunda kendisine henüz inandırıcı bir metin sunmadığını söyleyen De Wever, “Belçika için sözlü vaatler yeterli değil” dedi.
Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sırasında, bu plana karşı çıkan ülkeleri seferber etme niyetinde olduğunu anlatan Belçikalı politikacı, “Çünkü aksi halde bu çok üzücü olacak” ifadesini kullandı.
Rus varlıklarına el konulmasının karşı tedbirlere yol açabileceği yönündeki korkularını dile getiren De Wever, Çin ve Güney Afrika gibi Rusya müttefiklerinin Belçika ve operasyonlarda yer alan diğer finansal kuruluşlara karşı hukuki sürece katılabileceğini söyledi.
Rusya Merkez Bankası’nın
Euroclear finansal kuruluşuna karşı Rusya mahkemesinde 195 milyar euro’luk tazminat davası açtığına
dikkat çeken Belçika Başbakanı, “Euroclear'ın Rusya'daki varlıklarına el konulması, ‘kartopu etkisi’ yaratabilir. Bu durumda, Euroclear artık müşterilerinin beklentilerini karşılayamaz hale gelir ve kurumun istikrarı tehlikeye girer. Bu, finansal kabus olur
” diye ekledi.