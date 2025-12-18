https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/bati-medyasi-dmitriev-ukrayna-konusunu-gorusmek-icin-miamiye-gidebilir-1101908484.html

Batı medyası: Dmitriev, Ukrayna konusunu görüşmek için Miami’ye gidebilir

Batı medyası: Dmitriev, Ukrayna konusunu görüşmek için Miami’ye gidebilir

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev’in, ABD Özel Temsilcisi Witkoff ve Başkan Trump’ın damadı Kushner ile Ukrayna konusunu görüşmek... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-18T11:17+0300

2025-12-18T11:17+0300

2025-12-18T11:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

kirill dmitriyev

abd

steve witkoff

jared kushner

ukrayna

miami

axios

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099558427_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_5ec14de396f48c4a50e6414366451bb2.jpg

Axios portalı, Beyaz Saray’daki bir yetkiliye ve konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağına dayandırdığı haberde, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in önümüzdeki haftasonu ABD’yi ziyaret edebileceğini yazdı.Portalın haberinde, “Kirill Dmitriev'in bu hafta sonu Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirme planı hakkında görüşmek üzere Miami'yi ziyaret etmesi bekleniyor” ifadesi kullanıldı.Daha önce Politico, Rusya ve ABD temsilcilerinin önümüzdeki haftasonu Miami’de bir araya gelerek Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulma yollarını müzakere edebileceğini yazmıştı.ABD’nin barış girişimiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kremlin'de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ı kabul etmişti. Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı Yuri Uşakov, Kremlin'deki görüşmenin çok kapsamlı olduğunu belirterek, Rusya ve ABD arasındaki temasların devam edeceğini bildirmişti. Uşakov ayrıca, Rus ordusunun savaş alanındaki başarılarının görüşmelerin gidişatı ve niteliği üzerinde olumlu bir etki yarattığını da kaydetmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin anlamsız ve tehlikeli olduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/abdli-gazeteci-hersh-abd-ukraynanin-yeniden-insasindan-elde-edilecek-gelirin-yarisini-istiyor-1101903384.html

rusya

ukrayna

miami

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, abd, steve witkoff, jared kushner, ukrayna, miami, axios, politico, kremlin