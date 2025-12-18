https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/bati-medyasi-dmitriev-ukrayna-konusunu-gorusmek-icin-miamiye-gidebilir-1101908484.html
Batı medyası: Dmitriev, Ukrayna konusunu görüşmek için Miami’ye gidebilir
Batı medyası: Dmitriev, Ukrayna konusunu görüşmek için Miami’ye gidebilir
18.12.2025
Axios portalı, Beyaz Saray’daki bir yetkiliye ve konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağına dayandırdığı haberde, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in önümüzdeki haftasonu ABD’yi ziyaret edebileceğini yazdı.Portalın haberinde, “Kirill Dmitriev'in bu hafta sonu Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirme planı hakkında görüşmek üzere Miami'yi ziyaret etmesi bekleniyor” ifadesi kullanıldı.Daha önce Politico, Rusya ve ABD temsilcilerinin önümüzdeki haftasonu Miami’de bir araya gelerek Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulma yollarını müzakere edebileceğini yazmıştı.ABD’nin barış girişimiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kremlin'de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ı kabul etmişti. Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı Yuri Uşakov, Kremlin'deki görüşmenin çok kapsamlı olduğunu belirterek, Rusya ve ABD arasındaki temasların devam edeceğini bildirmişti. Uşakov ayrıca, Rus ordusunun savaş alanındaki başarılarının görüşmelerin gidişatı ve niteliği üzerinde olumlu bir etki yarattığını da kaydetmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin anlamsız ve tehlikeli olduğunu ifade etmişti.
11:17 18.12.2025 (güncellendi: 11:20 18.12.2025)
