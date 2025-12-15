https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/rusya-merkez-bankasinin-eurocleardan-talep-ettigi-tutar-belli-oldu-228-milyar-dolar-1101801122.html

Rusya Merkez Bankası'nın Euroclear'dan talep ettiği tutar belli oldu: 228 milyar dolar

15.12.2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/09/1054548294_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c808ae58a747c9266a5f116e566f6b9d.jpg

Rus varlıklarının dondurulmasından doğan zararlar nedeniyle Belçika'da yerleşik uluslararası merkezi saklama kuruluşu faaliyetleri yürüten Euroclear Bank S.A. (Euroclear) hakkında dava açan Rusya Merkez Bankası'nın 18 trilyon rublenin (228 milyar dolar) üzerinden tazminat talep ettiği öğrenildi.Davanın açıldığı Moskova Tahkim Mahkemesi'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, "Dava dilekçesi mahkemeye sunuldu. Talep edilen tazminat tutarı 1.8 trilyon rubleden fazla" dendi.Mahkeme, dava dosyasının henüz incelemeye alınmadığını da bildirdi.Cuma günü Rusya Merkez Bankası, Euroclear’in zarar veren yasadışı eylemleri ve bankanın rızası olmadan varlıklarını kullanması nedeniyle Moskova Tahkim Mahkemesi'nde tazminat davası açtıklarını duyurmuştu.Rusya Merkez Bankası, haklarını önceden haber vermeden savunma hakkını saklı tuttuğunu ve Avrupa Komisyonu'nun eylemlerine karşı yetkili mercilerde dava açacağını da kaydetmişti.Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisiUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Moskova, Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.Kiev'i gerektiği kadar destekleme sözü veren AB, mevcut tüm kaynaklarını tüketmiş durumda. AB ülkeleri kendi bütçelerinden fon ayırmaya yanaşmıyor. Avrupa Komisyonu şu anda Rus varlıklarının kullanımı için Belçika'nın onayını talep ediyor.Söz konusu miktar, ‘tazminat kredisi’ şeklinde 185 ila 210 milyar euro arasında değişiyor. Kiev’in, çatışma sona erdikten sonra, Moskova “maddi zararları öderse” bu parayı geri ödeyeceği iddia ediliyor.Belçika yetkilileri şu ana kadar AB'nin talebine uymayı reddetti. Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avrupa Komisyonu'nun teklifini ‘hırsızlık’ olarak nitelendirdi ve dava açma olasılığını dışlamadı.Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, varlıkların müsadere edilmesi konusunda bir kararın 18 Aralık'taki AB Zirvesinde alınabileceğini açıkladı.

