Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/asgari-ucret-icin-ikinci-toplanti-gunu-calisma-bakani-isikhan-ne-dedi-turk-is-masada-olacak-mi-1101906446.html
Asgari ücret için ikinci toplantı günü: Çalışma Bakanı Işıkhan ne dedi? Türk-İş masada olacak mı?
Asgari ücret için ikinci toplantı günü: Çalışma Bakanı Işıkhan ne dedi? Türk-İş masada olacak mı?
Sputnik Türkiye
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün yapacak. Türk-İş'in katılması beklenmeyen toplantıda temel ekonomik veriler görüşülecek. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T11:39+0300
2025-12-18T11:39+0300
ekonomi̇
asgari ücret
türk-i̇ş
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
asgari ücret tespit komisyonu
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101750449_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_86515988a8e6c132a98823e5bbe8baea.jpg
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını yapacak.Asgari ücret için ikinci toplantıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Komisyon, saat 14.00'teki toplantıda temel ekonomik göstergeler masaya gelecek. Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki komisyonla veri ve raporları paylaşacak.Türk-İş bugünkü toplantıya katılacak mı?Asgari ücret doğrudan 7 milyon çalışanı, geniş çerçevede ise toplumun tamamını etkiliyor. Komisyon yapısının adil olmadığını ve değişmesi gerektiğini savunan Türk-İş temsilcilerinin ilk toplantıda olduğu gibi ikinci toplantıya da katılması beklenmiyor.Bakan Işıkhan rakam açıkladı mı?Dün TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusunu yanıtlarken "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.Meclis'teki bütçe sunumunda da asgari ücrete değinen Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ'in toplantılara katılmamasına ilişkin ise "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullanmıştı.Asgari ücret kararı nasıl alınacak?Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Türk-İş masada olmasa da hükümet ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun temsil ettiği (TİSK) işveren tarafı 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yeter sayıya ulaşabiliyor. 2026'da geçerli olacak ücretin ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düşüldüğünde ise net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.Asgari ücret ne kadar olacak?Bu yıl net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Peki asgari ücrete yüzde kaç zam yapılırsa ne kadar olacak?yüzde 21 → 26 bin 745 TLyüzde 22 → 26 bin 966 TLyüzde 23 → 27 bin 187 TLyüzde 24 → 27 bin 408 TLyüzde 25 → 27 bin 630 TLyüzde 26 → 27 bin 851 TLyüzde 27 → 28 bin 72 TLyüzde 28 → 28 bin 293 TLyüzde 30 → 28 bin 735 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/maraton-bugun-basliyor-asgari-ucret-icin-ilk-toplanti-bugun-hangi-olasiliklar-masada-1101735330.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101750449_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_46bdf54d80498d520a60626b5144e9c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asgari ücret, türk-i̇ş, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), asgari ücret tespit komisyonu, türkiye
asgari ücret, türk-i̇ş, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), asgari ücret tespit komisyonu, türkiye

Asgari ücret için ikinci toplantı günü: Çalışma Bakanı Işıkhan ne dedi? Türk-İş masada olacak mı?

11:39 18.12.2025
© ÇSGBAsgari ücret görüşmeleri
Asgari ücret görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
© ÇSGB
Abone ol
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün yapacak. Türk-İş'in katılması beklenmeyen toplantıda temel ekonomik veriler görüşülecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını yapacak.

Asgari ücret için ikinci toplantı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Komisyon, saat 14.00'teki toplantıda temel ekonomik göstergeler masaya gelecek. Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki komisyonla veri ve raporları paylaşacak.

Türk-İş bugünkü toplantıya katılacak mı?

Asgari ücret doğrudan 7 milyon çalışanı, geniş çerçevede ise toplumun tamamını etkiliyor. Komisyon yapısının adil olmadığını ve değişmesi gerektiğini savunan Türk-İş temsilcilerinin ilk toplantıda olduğu gibi ikinci toplantıya da katılması beklenmiyor.

Bakan Işıkhan rakam açıkladı mı?

Dün TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusunu yanıtlarken "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.
Meclis'teki bütçe sunumunda da asgari ücrete değinen Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.
Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ'in toplantılara katılmamasına ilişkin ise "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret kararı nasıl alınacak?

Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Türk-İş masada olmasa da hükümet ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun temsil ettiği (TİSK) işveren tarafı 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yeter sayıya ulaşabiliyor. 2026'da geçerli olacak ücretin ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düşüldüğünde ise net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Bu yıl net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Peki asgari ücrete yüzde kaç zam yapılırsa ne kadar olacak?
yüzde 21 → 26 bin 745 TL
yüzde 22 → 26 bin 966 TL
yüzde 23 → 27 bin 187 TL
yüzde 24 → 27 bin 408 TL
yüzde 25 → 27 bin 630 TL
yüzde 26 → 27 bin 851 TL
yüzde 27 → 28 bin 72 TL
yüzde 28 → 28 bin 293 TL
yüzde 30 → 28 bin 735 TL
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
EKONOMİ
Maraton bugün başlıyor: Asgari ücret için ilk toplantı bugün, hangi olasılıklar masada?
12 Aralık, 09:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала