Maraton bugün başlıyor: Asgari ücret için ilk toplantı bugün, hangi olasılıklar masada?

Maraton bugün başlıyor: Asgari ücret için ilk toplantı bugün, hangi olasılıklar masada?

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantı bugün yapılacak. Bu yıl zam pazarlığından önce komisyonun üye yapısı tartışma yarattı. Bu yapı... 12.12.2025, Sputnik Türkiye

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı. Komisyonun ilk toplantısı bugün yapılacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçen hafta, işçi kesimini temsil eden Türk-İş ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) bugün saat 14.00'teki toplantıya davet etmişti.Asgari ücret ne kadar olacak?Bu yıl net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Peki asgari ücrete yüzde kaç zam yapılırsa ne kadar olacak?Erdoğan'dan asgari ücret mesajıAnkara'da, TİSK'in 29'uncu Olağan Genel Kurulu'nda işveren kesimine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret tespitine ilişkin "Ellerini taşın altına koyma" çağrısı yapmıştı.Ay sonuna kadar belli olacakYasaya göre; 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin ayın sonuna kadar belirlenip duyurulması gerekiyor. Toplantı yeter sayısı için de 10 komisyon üyesinin katılması yeterli.

