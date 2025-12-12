Türkiye
Rusya: Yermak, Ukrayna'ya kullanılmış nükleer yakıt getirilmesini bizzat koordine etti
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/maraton-bugun-basliyor-asgari-ucret-icin-ilk-toplanti-bugun-hangi-olasiliklar-masada-1101735330.html
Maraton bugün başlıyor: Asgari ücret için ilk toplantı bugün, hangi olasılıklar masada?
Maraton bugün başlıyor: Asgari ücret için ilk toplantı bugün, hangi olasılıklar masada?
Sputnik Türkiye
2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantı bugün yapılacak. Bu yıl zam pazarlığından önce komisyonun üye yapısı tartışma yarattı. Bu yapı... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T09:52+0300
2025-12-12T09:52+0300
ekonomi̇
asgari ücret
brüt asgari ücret
net asgari ücret
türk-i̇ş
ankara
türkiye
asgari ücret tespit komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101735417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebc64d2a4c85a04222e3d2dc6c80c586.jpg
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı. Komisyonun ilk toplantısı bugün yapılacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçen hafta, işçi kesimini temsil eden Türk-İş ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) bugün saat 14.00'teki toplantıya davet etmişti.Asgari ücret ne kadar olacak?Bu yıl net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Peki asgari ücrete yüzde kaç zam yapılırsa ne kadar olacak?Erdoğan'dan asgari ücret mesajıAnkara'da, TİSK'in 29'uncu Olağan Genel Kurulu'nda işveren kesimine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret tespitine ilişkin "Ellerini taşın altına koyma" çağrısı yapmıştı.Ay sonuna kadar belli olacakYasaya göre; 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin ayın sonuna kadar belirlenip duyurulması gerekiyor. Toplantı yeter sayısı için de 10 komisyon üyesinin katılması yeterli.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/erdogandan-asgari-ucret-mesaji-isverenleri-temsil-eden-tiskten-elini-tasin-altina-koymasini-1101714611.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101735417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35fb0a1277b5216e92398bd12b836fc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, türk-i̇ş, ankara, türkiye, asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, türk-i̇ş, ankara, türkiye, asgari ücret tespit komisyonu

Maraton bugün başlıyor: Asgari ücret için ilk toplantı bugün, hangi olasılıklar masada?

09:52 12.12.2025
© Dilara İrem SancarTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
© Dilara İrem Sancar
Abone ol
2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantı bugün yapılacak. Bu yıl zam pazarlığından önce komisyonun üye yapısı tartışma yarattı. Bu yapı sürerse komisyona katılmayacaklarını duyuran Türk-İş kararlılığını sürdürüyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı. Komisyonun ilk toplantısı bugün yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçen hafta, işçi kesimini temsil eden Türk-İş ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) bugün saat 14.00'teki toplantıya davet etmişti.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Bu yıl net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Peki asgari ücrete yüzde kaç zam yapılırsa ne kadar olacak?
yüzde 21 → 26 bin 745 TL
yüzde 22 → 26 bin 966 TL
yüzde 23 → 27 bin 187 TL
yüzde 24 → 27 bin 408 TL
yüzde 25 → 27 bin 630 TL
yüzde 26 → 27 bin 851 TL
yüzde 27 → 28 bin 72 TL
yüzde 28 → 28 bin 293 TL
yüzde 30 → 28 bin 735 TL

Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Ankara'da, TİSK'in 29'uncu Olağan Genel Kurulu'nda işveren kesimine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret tespitine ilişkin "Ellerini taşın altına koyma" çağrısı yapmıştı.
"İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok.” diyen Erdoğan şöyle devam etmişti: "İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil olması bizim için vazgeçilmez. Bu ilişki sağlıklı bir zemine oturtulmadığında sömürü ve adaletsizliğe giden yol önümüzde açılacaktır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak, adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir."

Ay sonuna kadar belli olacak

Yasaya göre; 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin ayın sonuna kadar belirlenip duyurulması gerekiyor. Toplantı yeter sayısı için de 10 komisyon üyesinin katılması yeterli.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
POLİTİKA
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: 'İşverenleri temsil eden TİSK'ten elini taşın altına koymasını bekliyorum'
Dün, 15:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала