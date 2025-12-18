Ahmet Hakan: Ne demişti Mehmet Akif Ersoy ifadesinde?

"Ne demişti Mehmet Akif Ersoy ifadesinde? Şunu demişti: “Ben hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir.” Bu netlik, bu meydan okuyucu tavır, bu kökten yalanlama, bu zerre kadar açık kapı bırakmama hali... Herkesi az buçuk etkilemiş, “Yahu bu çocuğa haksızlık mı yapılıyor acaba” dedirtmişti. Sonra ne oldu? Şu oldu: Adli Tıp’tan gelen sonuçlara göre... Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı. “Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım” diye ifade verdikten sonra uyuşturucu kullandığının saptanması Mehmet Akif Ersoy’un “yapmadım, etmedim, hepsi yalan” tarzındaki ifadelerini yerle bir etmiş oldu.

Bu saatten sonra artık hiç kimse “Yahu bu çocuğa haksızlık mı yapılıyor acaba” demeye cesaret edemez. Nitekim edemiyor da."