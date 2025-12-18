https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/ahmet-hakan-ne-demisti-mehmet-akif-ersoy-ifadesinde--1101901830.html
Ahmet Hakan: Ne demişti Mehmet Akif Ersoy ifadesinde?
Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin de bulunduğu 7 kişinin test sonuçları pozitif çıkmıştı. Soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmelerinin ardından 11 Aralık'ta tutuklanmış, son olarak 17 Aralık Çarşamba günü spiker Ela Rümeysa Cebecide tutuklanmıştı.Gazeteci Ahmet Hakan test sonuçlarını ve kişilerin açıklamalarını Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında değerlendirdi:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin de bulunduğu 7 kişinin test sonuçları pozitif çıkmıştı. Soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmelerinin ardından 11 Aralık'ta tutuklanmış, son olarak 17 Aralık Çarşamba günü spiker Ela Rümeysa Cebecide tutuklanmıştı.
Gazeteci Ahmet Hakan test sonuçlarını ve kişilerin açıklamalarını Hürriyet gazetesindeki
bugünkü yazısında değerlendirdi:
"Ne demişti Mehmet Akif Ersoy ifadesinde? Şunu demişti: “Ben hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir.” Bu netlik, bu meydan okuyucu tavır, bu kökten yalanlama, bu zerre kadar açık kapı bırakmama hali... Herkesi az buçuk etkilemiş, “Yahu bu çocuğa haksızlık mı yapılıyor acaba” dedirtmişti. Sonra ne oldu? Şu oldu: Adli Tıp’tan gelen sonuçlara göre... Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı. “Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım” diye ifade verdikten sonra uyuşturucu kullandığının saptanması Mehmet Akif Ersoy’un “yapmadım, etmedim, hepsi yalan” tarzındaki ifadelerini yerle bir etmiş oldu.
Bu saatten sonra artık hiç kimse “Yahu bu çocuğa haksızlık mı yapılıyor acaba” demeye cesaret edemez. Nitekim edemiyor da."