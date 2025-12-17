https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/trabzonspor-kupada-yenilgiyle-basladi-alanyaspor-tek-golle-kazandi-1101894130.html
Trabzonspor, kupada yenilgiyle başladı: Alanyaspor tek golle kazandı
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun ilk haftasında Alanyaspor, zorlu Trabzonspor deplasmanından 1-0’lık önemli bir galibiyetle döndü. Medical Park Stadyumu’nda... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T23:07+0300
2025-12-17T23:07+0300
2025-12-17T23:07+0300
Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Alanyaspor'u kendi sahasında konuk etti.Efecan Karaca'nın sağ kanattan yaptığı ortayı iyi takip eden Güven Yalçın, altıpas çizgisi üzerinde yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla topu Onuralp Çevikkan'ın solundan ağlara gönderdi. Trabzonspor, ilk yarının ilerleyen dakikalarında beraberlik golü için baskıyı artırdı. 42. dakikada Augusto'nun şutu ve 45. dakikada Ogundu'nun tehlikeli vuruşu Alanyaspor kalecisi Victor tarafından engellendi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor, Türkiye Kupası'na 1-0'lık değerli bir galibiyetle başladı.
2025
Trabzonspor, kupada yenilgiyle başladı: Alanyaspor tek golle kazandı
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun ilk haftasında Alanyaspor, zorlu Trabzonspor deplasmanından 1-0’lık önemli bir galibiyetle döndü. Medical Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Akdeniz ekibi, Güven Yalçın’ın erken golüyle üç puanı hanesine yazdırdı.
Türkiye Kupası’nda Trabzonspor, Alanyaspor'u kendi sahasında konuk etti.
Efecan Karaca’nın sağ kanattan yaptığı ortayı iyi takip eden Güven Yalçın, altıpas çizgisi üzerinde yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla topu Onuralp Çevikkan’ın solundan ağlara gönderdi.
Trabzonspor, ilk yarının ilerleyen dakikalarında beraberlik golü için baskıyı artırdı. 42. dakikada Augusto’nun şutu ve 45. dakikada Ogundu’nun tehlikeli vuruşu Alanyaspor kalecisi Victor tarafından engellendi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor, Türkiye Kupası’na 1-0’lık değerli bir galibiyetle başladı.