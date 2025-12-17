https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/trabzonspor-kupada-yenilgiyle-basladi-alanyaspor-tek-golle-kazandi-1101894130.html

Trabzonspor, kupada yenilgiyle başladı: Alanyaspor tek golle kazandı

Trabzonspor, kupada yenilgiyle başladı: Alanyaspor tek golle kazandı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında Alanyaspor, zorlu Trabzonspor deplasmanından 1-0'lık önemli bir galibiyetle döndü. Medical Park Stadyumu'nda...

Türkiye Kupası’nda Trabzonspor, Alanyaspor'u kendi sahasında konuk etti.Efecan Karaca’nın sağ kanattan yaptığı ortayı iyi takip eden Güven Yalçın, altıpas çizgisi üzerinde yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla topu Onuralp Çevikkan’ın solundan ağlara gönderdi. Trabzonspor, ilk yarının ilerleyen dakikalarında beraberlik golü için baskıyı artırdı. 42. dakikada Augusto’nun şutu ve 45. dakikada Ogundu’nun tehlikeli vuruşu Alanyaspor kalecisi Victor tarafından engellendi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor, Türkiye Kupası’na 1-0’lık değerli bir galibiyetle başladı.

