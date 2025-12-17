Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/trabzonspor-kupada-yenilgiyle-basladi-alanyaspor-tek-golle-kazandi-1101894130.html
Trabzonspor, kupada yenilgiyle başladı: Alanyaspor tek golle kazandı
Trabzonspor, kupada yenilgiyle başladı: Alanyaspor tek golle kazandı
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun ilk haftasında Alanyaspor, zorlu Trabzonspor deplasmanından 1-0’lık önemli bir galibiyetle döndü. Medical Park Stadyumu’nda... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T23:07+0300
2025-12-17T23:07+0300
spor
trabzonspor
alanyaspor
corendon alanyaspor
ziraat
ziraat türkiye kupası
türkiye ziraat kupası
ziraat türkiye kupası
maç
maç yayını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101893956_0:102:2670:1604_1920x0_80_0_0_220da2a76a07b3528b58ba9e73119ce5.jpg
Türkiye Kupası’nda Trabzonspor, Alanyaspor'u kendi sahasında konuk etti.Efecan Karaca’nın sağ kanattan yaptığı ortayı iyi takip eden Güven Yalçın, altıpas çizgisi üzerinde yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla topu Onuralp Çevikkan’ın solundan ağlara gönderdi. Trabzonspor, ilk yarının ilerleyen dakikalarında beraberlik golü için baskıyı artırdı. 42. dakikada Augusto’nun şutu ve 45. dakikada Ogundu’nun tehlikeli vuruşu Alanyaspor kalecisi Victor tarafından engellendi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor, Türkiye Kupası’na 1-0’lık değerli bir galibiyetle başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/antalyasporda-erol-bulut-donemi-sona-erdi-1101887665.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101893956_0:23:2670:2026_1920x0_80_0_0_5460950cabbc0fd82ae3e2070f8e7e0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trabzonspor, alanyaspor, corendon alanyaspor, ziraat, ziraat türkiye kupası, türkiye ziraat kupası , ziraat türkiye kupası, maç, maç yayını
trabzonspor, alanyaspor, corendon alanyaspor, ziraat, ziraat türkiye kupası, türkiye ziraat kupası , ziraat türkiye kupası, maç, maç yayını

Trabzonspor, kupada yenilgiyle başladı: Alanyaspor tek golle kazandı

23:07 17.12.2025
© AA / Hasan TaşcanTrabzonspor
Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
© AA / Hasan Taşcan
Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun ilk haftasında Alanyaspor, zorlu Trabzonspor deplasmanından 1-0’lık önemli bir galibiyetle döndü. Medical Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Akdeniz ekibi, Güven Yalçın’ın erken golüyle üç puanı hanesine yazdırdı.
Türkiye Kupası’nda Trabzonspor, Alanyaspor'u kendi sahasında konuk etti.
Efecan Karaca’nın sağ kanattan yaptığı ortayı iyi takip eden Güven Yalçın, altıpas çizgisi üzerinde yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla topu Onuralp Çevikkan’ın solundan ağlara gönderdi.
Trabzonspor, ilk yarının ilerleyen dakikalarında beraberlik golü için baskıyı artırdı. 42. dakikada Augusto’nun şutu ve 45. dakikada Ogundu’nun tehlikeli vuruşu Alanyaspor kalecisi Victor tarafından engellendi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor, Türkiye Kupası’na 1-0’lık değerli bir galibiyetle başladı.
Erol Bulut - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
SPOR
Antalyaspor’da Erol Bulut dönemi sona erdi
17:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала