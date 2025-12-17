https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/antalyasporda-erol-bulut-donemi-sona-erdi-1101887665.html

Antalyaspor’da Erol Bulut dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün duyurusunda, Bulut ve ekibine emekleri için...

Akdeniz ekibi Antalyaspor'da 10 maçta 3 galibiyet alabilen Erol Bulut'un sözleşmesi feshedildi.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Bulut ve teknik ekibine emekleri için teşekkür edilerek kariyerlerinde başarılar dilendi.Kırmızı-beyazlı ekip, son maçında kendi sahalarında Galatasaray’a 4-1 yenilmişti. Kulüpte yeni teknik direktörün kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

