Antalyaspor’da Erol Bulut dönemi sona erdi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün duyurusunda, Bulut ve ekibine emekleri için... 17.12.2025
Akdeniz ekibi Antalyaspor'da 10 maçta 3 galibiyet alabilen Erol Bulut'un sözleşmesi feshedildi.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Bulut ve teknik ekibine emekleri için teşekkür edilerek kariyerlerinde başarılar dilendi.Kırmızı-beyazlı ekip, son maçında kendi sahalarında Galatasaray’a 4-1 yenilmişti. Kulüpte yeni teknik direktörün kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Akdeniz ekibi Antalyaspor'da 10 maçta 3 galibiyet alabilen Erol Bulut'un sözleşmesi feshedildi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Bulut ve teknik ekibine emekleri için teşekkür edilerek kariyerlerinde başarılar dilendi.
Kırmızı-beyazlı ekip, son maçında kendi sahalarında Galatasaray’a 4-1 yenilmişti. Kulüpte yeni teknik direktörün kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.