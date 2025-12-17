Türkiye
Antalyaspor’da Erol Bulut dönemi sona erdi
Antalyaspor’da Erol Bulut dönemi sona erdi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün duyurusunda, Bulut ve ekibine emekleri için... 17.12.2025
Akdeniz ekibi Antalyaspor'da 10 maçta 3 galibiyet alabilen Erol Bulut'un sözleşmesi feshedildi.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Bulut ve teknik ekibine emekleri için teşekkür edilerek kariyerlerinde başarılar dilendi.Kırmızı-beyazlı ekip, son maçında kendi sahalarında Galatasaray’a 4-1 yenilmişti. Kulüpte yeni teknik direktörün kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Antalyaspor’da Erol Bulut dönemi sona erdi

17:18 17.12.2025
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün duyurusunda, Bulut ve ekibine emekleri için teşekkür edilerek kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Akdeniz ekibi Antalyaspor'da 10 maçta 3 galibiyet alabilen Erol Bulut'un sözleşmesi feshedildi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Bulut ve teknik ekibine emekleri için teşekkür edilerek kariyerlerinde başarılar dilendi.
Kırmızı-beyazlı ekip, son maçında kendi sahalarında Galatasaray’a 4-1 yenilmişti. Kulüpte yeni teknik direktörün kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
