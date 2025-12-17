Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Szijjarto: Ukrayna’nın NATO’dan vazgeçmesinin bir önemi yok, üyelik zaten gerçekçi değildi
Szijjarto: Ukrayna'nın NATO'dan vazgeçmesinin bir önemi yok, üyelik zaten gerçekçi değildi
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu açıklamasının ‘bir anlam taşımadığını’, bu ülkenin NATO... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy’in, ‘bazı ülkelerden güvenlik garantileri sağlanması halinde NATO üyeliğinden vazgeçebilecekleri’ yönündeki açıklamasını değerlendiren Szijjarto, bu açıklamanın “bir anlam taşımadığını” belirterek, NATO’ya katılım kararının Kiev’e değil, ittifak üyelerine ait olduğunu ve bu konuda konsensüsten ‘çok uzak’ olunduğunu söyledi.Szijjarto Budapeşte’de düzenlediği basın toplantısında, “Buna fazla önem atfetmemek gerek. Bu hiçbir zaman ona (Zelenskiy’e) bağlı olmadı ve gerçekçi de değildi, çünkü kararı ittifak üyeleri alıyor. Ve açıkça görülüyor ki NATO’da bu konuda herhangi bir mutabakata varılmasından çok, çok uzağız. Dolayısıyla fiilen, Ukrayna’nın NATO üyeliği meselesini gündemde tutan tek taraf Ukrayna’nın kendisiydi, fakat bunun bir önemi yok, çünkü bu kararı onlar vermiyor” dedi.Daha önce Zelenskiy, ülkesinin NATO’ya katılmaktan vazgeçmeye hazır olabileceğini, bunun karşılığında bazı devletlerden güvenlik garantileri talep ettiklerini açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önceki açıklamalarında, Ukrayna’nın NATO’ya olası üyeliğini Rusya’nın güvenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelendirmiş, Kiev’in ittifaka katılımı etrafındaki risklerin, Rusya’nın 'özel askeri operasyonu' başlatma nedenlerinden biri olduğunu vurgulamıştı.
Szijjarto: Ukrayna’nın NATO’dan vazgeçmesinin bir önemi yok, üyelik zaten gerçekçi değildi

00:03 17.12.2025
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu açıklamasının ‘bir anlam taşımadığını’, bu ülkenin NATO üyeliğinin hiçbir zaman gerçekçi bir olasılık olmadığını belirtti.
Vladimir Zelenskiy’in, ‘bazı ülkelerden güvenlik garantileri sağlanması halinde NATO üyeliğinden vazgeçebilecekleri’ yönündeki açıklamasını değerlendiren Szijjarto, bu açıklamanın “bir anlam taşımadığını” belirterek, NATO’ya katılım kararının Kiev’e değil, ittifak üyelerine ait olduğunu ve bu konuda konsensüsten ‘çok uzak’ olunduğunu söyledi.
Szijjarto Budapeşte’de düzenlediği basın toplantısında, “Buna fazla önem atfetmemek gerek. Bu hiçbir zaman ona (Zelenskiy’e) bağlı olmadı ve gerçekçi de değildi, çünkü kararı ittifak üyeleri alıyor. Ve açıkça görülüyor ki NATO’da bu konuda herhangi bir mutabakata varılmasından çok, çok uzağız. Dolayısıyla fiilen, Ukrayna’nın NATO üyeliği meselesini gündemde tutan tek taraf Ukrayna’nın kendisiydi, fakat bunun bir önemi yok, çünkü bu kararı onlar vermiyor” dedi.
Daha önce Zelenskiy, ülkesinin NATO’ya katılmaktan vazgeçmeye hazır olabileceğini, bunun karşılığında bazı devletlerden güvenlik garantileri talep ettiklerini açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önceki açıklamalarında, Ukrayna’nın NATO’ya olası üyeliğini Rusya’nın güvenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelendirmiş, Kiev’in ittifaka katılımı etrafındaki risklerin, Rusya’nın 'özel askeri operasyonu' başlatma nedenlerinden biri olduğunu vurgulamıştı.
