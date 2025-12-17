https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/szijjarto-ukraynanin-natodan-vazgecmesinin-bir-onemi-yok-uyelik-zaten-gercekci-degildi-1101857034.html

Szijjarto: Ukrayna’nın NATO’dan vazgeçmesinin bir önemi yok, üyelik zaten gerçekçi değildi

Szijjarto: Ukrayna’nın NATO’dan vazgeçmesinin bir önemi yok, üyelik zaten gerçekçi değildi

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu açıklamasının ‘bir anlam taşımadığını’, bu ülkenin NATO... 17.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-17T00:03+0300

2025-12-17T00:03+0300

2025-12-17T00:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

peter szijjarto

macaristan

vladimir zelenskiy

ukrayna

kiev

nato

rusya

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100555015_0:88:1240:786_1920x0_80_0_0_5e51ba25eedfe8a13b52fe868a4882bd.jpg

Vladimir Zelenskiy’in, ‘bazı ülkelerden güvenlik garantileri sağlanması halinde NATO üyeliğinden vazgeçebilecekleri’ yönündeki açıklamasını değerlendiren Szijjarto, bu açıklamanın “bir anlam taşımadığını” belirterek, NATO’ya katılım kararının Kiev’e değil, ittifak üyelerine ait olduğunu ve bu konuda konsensüsten ‘çok uzak’ olunduğunu söyledi.Szijjarto Budapeşte’de düzenlediği basın toplantısında, “Buna fazla önem atfetmemek gerek. Bu hiçbir zaman ona (Zelenskiy’e) bağlı olmadı ve gerçekçi de değildi, çünkü kararı ittifak üyeleri alıyor. Ve açıkça görülüyor ki NATO’da bu konuda herhangi bir mutabakata varılmasından çok, çok uzağız. Dolayısıyla fiilen, Ukrayna’nın NATO üyeliği meselesini gündemde tutan tek taraf Ukrayna’nın kendisiydi, fakat bunun bir önemi yok, çünkü bu kararı onlar vermiyor” dedi.Daha önce Zelenskiy, ülkesinin NATO’ya katılmaktan vazgeçmeye hazır olabileceğini, bunun karşılığında bazı devletlerden güvenlik garantileri talep ettiklerini açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önceki açıklamalarında, Ukrayna’nın NATO’ya olası üyeliğini Rusya’nın güvenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelendirmiş, Kiev’in ittifaka katılımı etrafındaki risklerin, Rusya’nın 'özel askeri operasyonu' başlatma nedenlerinden biri olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/ukrayna-medyasi-zelenskiy-trumpin-baskisi-karsisinda-secimlere-hazir-gibi-davraniyor-1101810325.html

macaristan

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

peter szijjarto, macaristan, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, nato, rusya, özel askeri harekat