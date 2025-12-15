https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/ukrayna-medyasi-zelenskiy-trumpin-baskisi-karsisinda-secimlere-hazir-gibi-davraniyor-1101810325.html

Ukrayna medyası: Zelenskiy, Trump'ın baskısı karşısında seçimlere hazır gibi davranıyor

Kiev rejimi lideri Zelenskiy'in, ABD Başkanı Trump'ın baskısı yüzünden ülkede devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemeye hazır olduğu açıklamalarını yaptığı...

RBK-Ukrayna haber portalının birkaç kaynaktan aktardığına göre, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ülkede devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemeye hazır olduğu yönündeki açıklaması ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerine bir tepkiydi.Yazıda, “Çeşitli hükümet kaynakları tarafından doğrulanan bilgilere göre, bu girişim, seçimlerin yapılmasıyla ilgili herhangi bir planla bağlantılı değildi, tamamen Donald Trump'ın Ukrayna'da uzun zamandır seçim yapılmadığı yönündeki açıklamalarına bir tepkiydi. Bir nevi, ‘bizi seçim yapmamakla suçluyorsunuz ama işte biz hazırız’ mesajı” ifadesi kullanıldı.Kiev rejiminin bu şekilde yaşanabilecek olayların sorumluluğunu Washington'a yüklediği kaydedilen yazıda, Zelenskiy’in mantığı şu şekilde tanımlandı:Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’da seçimleri düzenlemenin zamanı geldiğini söylemişti. Trump, Kiev rejiminin seçimleri yapmamak ve iktidarda kalmak için savaşı kullandığını belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kasım ayı sonlarında yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in meşruiyet sorunları olduğunu ve anayasaya uymaya isteksiz olduğunu dile getirmişti.

