https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/ukrayna-medyasi-zelenskiy-trumpin-baskisi-karsisinda-secimlere-hazir-gibi-davraniyor-1101810325.html
Ukrayna medyası: Zelenskiy, Trump'ın baskısı karşısında seçimlere hazır gibi davranıyor
Ukrayna medyası: Zelenskiy, Trump'ın baskısı karşısında seçimlere hazır gibi davranıyor
Sputnik Türkiye
Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in, ABD Başkanı Trump’ın baskısı yüzünden ülkede devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemeye hazır olduğu açıklamalarını yaptığı... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T14:43+0300
2025-12-15T14:43+0300
2025-12-15T14:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
vladimir zelenskiy
seçimler
devlet başkanlığı seçimleri
abd
donald trump
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22617c1af97a807ed881f50fda0cc3de.jpg
RBK-Ukrayna haber portalının birkaç kaynaktan aktardığına göre, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ülkede devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemeye hazır olduğu yönündeki açıklaması ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerine bir tepkiydi.Yazıda, “Çeşitli hükümet kaynakları tarafından doğrulanan bilgilere göre, bu girişim, seçimlerin yapılmasıyla ilgili herhangi bir planla bağlantılı değildi, tamamen Donald Trump'ın Ukrayna'da uzun zamandır seçim yapılmadığı yönündeki açıklamalarına bir tepkiydi. Bir nevi, ‘bizi seçim yapmamakla suçluyorsunuz ama işte biz hazırız’ mesajı” ifadesi kullanıldı.Kiev rejiminin bu şekilde yaşanabilecek olayların sorumluluğunu Washington'a yüklediği kaydedilen yazıda, Zelenskiy’in mantığı şu şekilde tanımlandı:Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’da seçimleri düzenlemenin zamanı geldiğini söylemişti. Trump, Kiev rejiminin seçimleri yapmamak ve iktidarda kalmak için savaşı kullandığını belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kasım ayı sonlarında yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in meşruiyet sorunları olduğunu ve anayasaya uymaya isteksiz olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/ukraynada-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1101808007.html
ukrayna
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681522_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42d508c119d46e4132992f836504e1b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, vladimir zelenskiy, seçimler, devlet başkanlığı seçimleri, abd, donald trump, rusya
ukrayna, vladimir zelenskiy, seçimler, devlet başkanlığı seçimleri, abd, donald trump, rusya
Ukrayna medyası: Zelenskiy, Trump'ın baskısı karşısında seçimlere hazır gibi davranıyor
Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in, ABD Başkanı Trump’ın baskısı yüzünden ülkede devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemeye hazır olduğu açıklamalarını yaptığı belirtildi.
RBK-Ukrayna haber portalının birkaç kaynaktan aktardığına göre, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ülkede devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemeye hazır olduğu yönündeki açıklaması ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerine bir tepkiydi.
Yazıda, “Çeşitli hükümet kaynakları tarafından doğrulanan bilgilere göre, bu girişim, seçimlerin yapılmasıyla ilgili herhangi bir planla bağlantılı değildi, tamamen Donald Trump'ın Ukrayna'da uzun zamandır seçim yapılmadığı yönündeki açıklamalarına bir tepkiydi. Bir nevi, ‘bizi seçim yapmamakla suçluyorsunuz ama işte biz hazırız’ mesajı” ifadesi kullanıldı.
Kiev rejiminin bu şekilde yaşanabilecek olayların sorumluluğunu Washington'a yüklediği kaydedilen yazıda, Zelenskiy’in mantığı şu şekilde tanımlandı:
Seçimlerin yapılabilmesi için askeri faaliyetlerde en azından büyük azalmaya ihtiyaç var. Bu nedenle Kremlin'den operasyonlarını durdurmasını talep edin, o zaman seçimler yapılır.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’da seçimleri düzenlemenin zamanı geldiğini söylemişti
. Trump, Kiev rejiminin seçimleri yapmamak ve iktidarda kalmak için savaşı kullandığını
belirtmişti.
Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerinin 31 Mart 2024'te yapılması planlanıyordu, ancak sıkıyönetim ve genel seferberlik nedeniyle seçimler iptal edilmişti. Zelenskiy, seçimler için ‘doğru zamanın’ olmadığını savunmuştu. Zelenskiy’in görev süresi 20 Mayıs 2024'te sona ermişti, ancak Kiev rejimi onun meşruiyetini koruduğu konusunda ısrarcı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kasım ayı sonlarında yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in meşruiyet sorunları olduğunu ve anayasaya uymaya isteksiz olduğunu dile getirmişti.