Rusya özel askeri harekata devam ediyor: Dnepropetrovsk Bölgesi’nde bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolünde

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Gerasimovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 17.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Devam eden özel askeri harekat bölgesinde yaşanan son gelişmelere yer verilen açıklamaya göre, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Gerasimovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.340 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 12 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı’na bağlı insansız bot montaj ve deneme merkezini, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım altyapı tesislerini ve uzun menzilli saldırı maksatlı İHA montaj atölyelerini, ayrıca 143 farkı noktada Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 180 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.

